Le second tour des élections législatives 2020 du Mali s’est déroulé hier, dimanche, 19 Avril 2020. Le triste constat est qu’à Bamako, les électeurs, comme leur du premier tour, ne se sont pas mobilisés pour voter.

Mohamed Berthé est le président du bureau de vote n°10 du Centre Saint Joseph de Kalabancoura. A 9h 43 mn, soit 1h 43 mn après l’ouverture des votes, moins de sept personnes ont voté dans son bureau de vote qui compte près de 500 électeurs. « Pour l’instant, l’affluence est très timide. Depuis le démarrage du vote, il n’ y a eu que six votants d’abord. Nous nous ennuyons ici, il n’y pas d’affluence des électeurs », a regretté Mohamed. C’est le même constat au niveau du bureau n°4(498 électeurs) dont la présidente est Mme Kéita Sanaba. « Il est 9h48 mn. Mais nous ne sentons pas trop les électeurs pour l’instant. Nous sommes à moins de 10 votants ici». Idem dans le bureau de vote n°2 présidé par Ousmane Sangaré. Selon ce dernier, l’ambiance est morose. « La preuve est qu’il est 10h mais mon bureau de vote n’a que 7 votants pour l’instant dont 5 hommes et 2 femmes. Ici, doivent remplir leur devoir civique 497 électeurs dont 283 femmes et 214 femmes. Nous espérons que cela va considérablement changer pour qu’on ait un taux de participation plus élevé», a déclaré Ousmane Sangaré.

Cette faible affluence des électeurs devant les bureaux de vote, selon le coordinateur du centre de vote Saint Joseph de Kalabancoura, Blaise Traoré, peut s’expliquer par la situation préoccupante du Coronavirus dans notre pays. «Le scrutin a démarré à 8H précise. Les délégués des candidats, de la Ceni, de la cour constitutionnelle comme de la Cocem et autres, sont présents. Les forces de l’ordre sont aussi présentes, les mesures de protection contre le Covid-19 sont effectives. À l’entrée, vous avez des distributeurs des caches nez. Il y a aussi des gels dans les bureaux de vote. Mais le grand hic risque d’être la faible participation. Les gens ne sortent pas, l’affluence n’est pas rendez-vous. Nous espérons que la donne changera», a déclaré Blaise Traoré.

Pour le coordinateur adjoint du centre de vote de Kalabancoura second cycle, Lassana Sacko, pense qu’en dehors du problème de Covid-19, l’autre explication au manque d’affluence des électeurs dans les bureaux de vote est le manque de confiance des citoyens aux hommes politiques. « Ici, on a 25248 électeurs dont 29821 femmes et 14427 hommes. Mais le problème est le manque d’affluence des électeurs. Cela peut s’expliquer, à mon avis, du manque de confiance des citoyens aux hommes politiques aussi qui tiennent rarement leurs promesses», a fait savoir Lassana Sacko. Pour terminer, il a invité les citoyens à voter pour que le pays ait des vrais dirigeants. «Le vote est un devoir civique pour nous tous. Si tu ne votes pas, comment tu pourras choisir la personne que tu veux voir la gestion des affaires publiques ? Si tu ne votes pas, c’est pour ouvrir la porte à ceux que tu ne veux pas voir dans la gestion des affaires publiques d’être des responsables. Qu’est-ce tu pourras faire ainsi ? Rien. Parce que tu leur as donné l’opportunité d’être député, Maire, Président ou autre, en refusant de voter, de remplir ton devoir citoyen», a indiqué Lassana Sacko.

Hadama B. Fofana

