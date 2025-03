Feuille de route de la présidence malienne de l’AES : De grands acquis

Sous le leadership du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goita, la Confédération des Etats du Sahel (AES) dispose désormais d’une charte graphique, d’un passeport commun aux trois Etats. Le volet défense et sécurité connait un grand changement positif. Des réalisations et des actions de développement sont en cours

Autour du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga et huit ministres se sont réunis, hier au palais de Koulouba. Cette rencontre de haut niveau avait pour objet de discuter de l’État d’avancement de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération AES. Il s’agit du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, du ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, du ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène.

Le Général de division Daoud Aly Mohammedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Amadou Kéita, ministre des Mines, Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine et Moussa Alassane Diallo, ministre de l’Industrie et du Commerce étaient également autour de la table. Depuis juillet 2024, le Président de la Transition a été désigné par ses pairs du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et du Niger, le Général Abdourahamane Tiani, comme le Président de la Confédération des États du Sahel. Dès lors, un certain nombre d’actions ont été menées. Entre autres, l’adoption de la feuille de route consensuelle. S’en est suivie la mise en place des comités nationaux AES dans les trois pays pour assurer à la fois la coordination, le suivi et le bon fonctionnement de la Confédération.

Au Mali, la Commission nationale est dirigée par le Chef de l’État qui assure en même temps la présidence du Comité de pilotage des trois comités sectoriels (Défense, Diplomatie et Développement) désignés sous la dénomination «les Trois D». Chacun des «D» est coordonné par le chef du département sectoriel. Ainsi, le premier, la défense, est cordonné par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara, alors que la coordination des aspects diplomatiques revient au ministre chargé des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Quant à l’aspect développement, le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, en a la charge.

Selon le Premier ministre, plusieurs réunions sectorielles se sont tenues à Bamako, Ouagadougou ou à Niamey dans le cadre de la bonne mise en œuvre de ces volets défense-diplomatie et développement. La rencontre d’hier a ainsi permis de faire le point du suivi et d’évaluer les acquis et les actions entreprises par les différents comités. Le Général de division Abdoulaye Maïga dira que le Président de la Confédération AES a prodigué des conseils très pertinents et des stratégies. Cela, afin que, dans trois mois, tous les objectifs que notre pays s’est assigné dans la mise en œuvre de cette feuille de route puissent être atteints. Abdoulaye Maïga a évoqué la composante communication qui, selon lui, est importante dans un contexte de guerre informationnelle.

Les responsables des questions Défense, Diplomatie et Développement font le point du suivi et de l’évaluation des acquis et actions entreprises par leurs comités«Ce pilier communication est très important pour expliquer la démarche du leadership de la Confédération AES. Au cours de son intervention, le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration a eu l’opportunité d’expliquer au Chef de l’État les démarches entreprises pour que certains engagements présidentiels puissent être réalisés avant la fin de la présidence malienne, dont la création d’une télé AES», a expliqué le Chef du gouvernement. Ajoutant que l’AES est aujourd’hui un mécanisme d’intégration de survie.

SOUVERAINETÉ- Le Premier ministre s’est réjoui des résultats spectaculaires dans les trois domaines priorisés dans la feuille de route de la présidence malienne. Des activités réalisées ou en cours de réalisation visent un même objectif, en occurrence la souveraineté pleine et entière des États de la Confédération AES. Tout comme la prospérité des populations et la défense de notre Espace géographique conformément à la vision des trois leaders. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a fait avoir que le volet Défense et Sécurité enregistre plein de succès. Le Général de corps d’armée, Sadio Camara citera l’opérationnalisation de la Force conjointe de la Confédération AES qui est aujourd’hui une réalité avec à son compte des exploits sur le terrain. «Nous pouvons assurer les Peuples du Sahel que, sous le leadership de nos Chefs d’État, nous allons continuer à travailler davantage pour bien mener nos missions», a-t-il rassuré.

Présentement, l’opération «Yèrèkoko» engagée dans la zone des Trois frontières enregistre des résultats probants. «Cela nous a permis de neutraliser des terroristes, de récupérer de matériels et de rassurer des populations», a affirmé le ministre de la Défense et des Anciens combattants. Évoquant les acquis dans son domaine, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale citera la création du drapeau, du logo et du passeport AES. Cette Confédération qui n’est créée qu’en juillet dernier est devenue, selon Abdoulaye Diop, une réalité géopolitique à travers son identité.

Elle est aujourd’hui un acteur incontournable dans notre Région. «Je pense que le défi majeur de cet objectif, en grande partie réalisé aujourd’hui, est que nous puissions parler d’une seule voix, avoir une bonne coordination de notre action», a-t-il estimé. Et de rappeler les différentes communications concertées faites par rapport au retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), les positions majeures par rapport à l’Ukraine.

De plus en plus, ajoutera le chef de la diplomatie malienne, les États de l’AES procèdent à des interactions avec des partenaires extérieurs à notre espace avec lequel nous avons un dialogue pour établir des éléments de partenariat politique, sécuritaire, mais aussi en matière de coopération. «Nous allons continuer le travail d’ici au prochain Sommet pour faire en sorte que les initiatives majeures portées par le Président de la Transition puissent être coordonnées. Afin que nous puissions mieux valoriser les actions conduites pendant notre présidence», a-t-il promis.

500 MILLIARDS DE FCFA- S’agissant du pilier développement, le ministre de l’Économie et des Finances s’exprimera à son tour sur les projets en cours. Il a évoqué le prélèvement de 0,50 au niveau des douanes de l’Espace pour la mise en place des Fonds d’investissements qui permettront de financer les activités de la Confédération et les projets à mettre en œuvre. «Ce n’est qu’une question de jour», a-t-il espéré. Alousséni Sanou a informé, en outre, de la création de la Banque confédérale dont la décision a été validée. L’ensemble des ministres de l’Économie de la Confédération ont décidé de porter le capital à 500 milliards de Fcfa. «Toutes les stratégies ont été prévues quant à l’opérationnalisation de cette Banque confédérale», a assuré le ministre Sanou.

Parlant de la libre circulation dans l’Espace AES, le ministre de l’Économie a rappelé la tenue de plusieurs réunions des responsables douaniers des trois pays autour de l’adoption d’un tarif douanier commun. Concluant la rencontre, le Président Assimi Goïta a insisté sur d’autres projets de développement comme la création d’un chemin de fer reliant Kayes à Niamey, la création d’un stock de sécurité alimentaire pour les trois pays, entre autres.

Oumar DIAKITE

Commentaires via Facebook :