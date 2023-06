L’Alliance pour la démocratie au Mali- Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADÉMA-PASJ) a procédé, le samedi 03 juin 2023, au Centre international de conférence de Bamako (CICB), au lancement officiel de la campagne nationale sur le projet de la nouvelle constitution. Cette cérémonie de lancement était présidée par le Pr. Marimantia Diarra, Président de l’Adema-PASJ, en présence des autres cadres, militants et sympathisants du parti « abeilles ». Au cours de cette cérémonie, l’ADEMA PASJ appelle à voter OUI au référendum. « Pourquoi, à l’Adéma-PASJ, avons-nous décidé de soutenir ce projet de Constitution et de mobiliser nos concitoyens à voter OUI au référendum du 18 juin 2023 ? Ce n’est ni par opportunisme politique ni par calculs politiciens. Cette décision résulte d’une large consultation populaire de nos militants à la base et d’une analyse approfondie du contenu du projet qui prend en compte une bonne partie des préoccupations exprimées par nos militants et sympathisants…Quelle que soit l’issue du scrutin, j’exhorte toutes les parties impliquées à accepter la décision des urnes et à se donner la main pour construire le Mali », a déclaré le Pr. Diarra.

Après l’allocution de Mme Katilé Adiaratou Sène du Mouvement des femmes du parti Adema-PASJ et celle du président du Mouvement des jeunes de l’Adema-PASJ, Mohamed Cherif Coulibaly, le Président de l’ADEMA-PASJ, Pr. Marimantia Diarra, a fait savoir que le parti a choisi, en toute responsabilité, après un exercice démocratique de consultations des militants à la base, d’expliquer de façon approfondie les principales articulations du projet de nouvelle Constitution, pour permettre à la population de s’approprier le contenu et de se prononcer, dimanche 18 juin 2023, par un vote utile et massif pour le « OUI », en toute connaissance de cause. Selon lui, l’Adéma-PASJ ne faillira pas à ce devoir républicain et patriotique. « Pourquoi, à l’Adéma-PASJ, avons-nous décidé de soutenir ce projet de Constitution et de mobiliser nos concitoyens à voter OUI au référendum du 18 juin 2023 ? Ce n’est ni par opportunisme politique ni par calculs politiciens. Cette décision résulte d’une large consultation populaire de nos militants à la base et d’une analyse approfondie du contenu du projet qui prend en compte une bonne partie des préoccupations exprimées par nos militants et sympathisants. Donc, un choix démocratique, partagé, réfléchi et assumé.

À l’attention de nos détracteurs, l’Adéma-PASJ a eu une démarche cohérente, structurée, tout au long du processus d’adoption de ce projet de Constitution. Au cours de la campagne, nous allons certainement nous disputer autour du contenu de ce projet, mais sur nos désaccords, acceptons de mettre le Mali au-dessus des contingences. Alors, quelle que soit l’issue du scrutin, j’exhorte toutes les parties impliquées à accepter la décision des urnes et à se donner la main pour construire le Mali », a souligné Pr. Marimantia Diarra. Pour la paix, la stabilité et le progrès du Mali, l’Adéma-PASJ a décidé de mobiliser ses militants et l’ensemble du Peuple souverain du Mali pour un vote massif pour le OUI en faveur de la nouvelle Constitution qui sera soumise en référendum, le 18 juin 2023. « Pour la réussite de la Transition, nous avons opté, ensemble pour le OUI. Au regard de la détermination que j’observe depuis quelques moments autour de ce projet de Constitution, je suis convaincu que le OUI l’emportera au soir du dimanche 18 juin 2023 et que le taux de participation sera le plus élevé.

Par conséquent, l’Adéma-PASJ appelle ses militants et sympathisants, le peuple souverain du Mali, à la mobilisation populaire, en vue d’un vote massif pour le “OUI” et une belle victoire de la Transition, le 18 juin 2023 », a déclaré le président du parti ADEMA-PASJ.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :