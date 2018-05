Le mardi 1er mai s’est déroulée au Palais des Sports, la cérémonie de lancement officiel du Mouvement Mali Emergence. C’était en présence du chef de file de l’opposition, l’honorable Soumaila Cissé, de l’ancien ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, Me Moutaga Tall, du président d’honneur du parti ADP-Maliba, Aliou Boubacar Diallo, du président de MC-ATT, Jeamille Bittar et de plusieurs responsables politiques.

Selon le président de la commission d’organisation du Mouvement Mali Emergence, Sidy Ibrahima Djiré, ce mouvement est né de la volonté des Maliennes et des Maliens qui se sont retrouvés en Assemblée générale constitutive pour créer un mouvement politique dénommé « Mouvement Mali Emergence ». Pour lui, ils œuvrent pour l’émergence à travers le renouvellement de la classe politique et leur objectif principal est de conquérir et exercer le pouvoir dans toutes ses instances par la voie démocratique. Mais aussi, de contribuer à l’édification d’un Etat de droit prospère et solidaire. Pour parvenir à cet objectif dit-il, le Mouvement Mali Emergence s’est donné comme priorité d’aller écouter la population à la base pour pouvoir connaitre leurs besoins en les sensibilisant et en les ralliant aux idéaux du mouvement.

A sa suite, le président du mouvement Moussa Oumar Diawara dit Bathy dira que leur mouvement est loin d’être un mouvement de plus, mais surtout pour tous.

Pour lui, le pays est dans le précipice et les futures élections seront pour eux, une véritable occasion pour poser des jalons afin de sortir de cet état de fait. Pour ce faire, ils proposent au gouvernement d’accélérer le processus en cours, de respecter les délais constitutionnels. Toute chose qui engagerait le pays dans une situation d’équilibre.

« Si les élections ne sont pas tenues à bonne date, nous serons dans une situation d’équation à plusieurs inconnues », a-t-il prévenu. Avant d’ajouter que pour les élections du 29 juillet prochain, leur mouvement a décidé unanimement d’investir le président d’honneur d’ADP Maliba, Aliou Boubacar Diallo, comme son candidat.

« Ce choix n’est pas un choix opportuniste, ni celui d’un autre intérêt personnel. Il est le fruit d’une longue et efficace analyse de notre secrétariat exécutif à travers des critères objectifs », a-t-il précisé. Selon lui, leur candidat, Aliou Boubacar Diallo, est un homme qui n’a jamais assumé une responsabilité quelconque dans un gouvernement. Aussi, il est un exemple de réussite capable de faire rêver et de donner l’espoir à la jeunesse malienne.

Quant au candidat lui-même, Aliou Boubacar Diallo, il a remercié les membres du Mouvement Mali Emergence pour avoir porté leur choix sur lui pour les élections présidentielles de 2018. D’après lui, les Maliens n’ont plus besoin des grands discours, mais ce dont ils ont besoin, ce sont des gens capables de leur assurer un avenir meilleur et radieux. Et ce n’est pas le discours politique qui peut répondre à cette attente, souligne-t-il.

Il s’est dit convaincu qu’avec le Mouvement Mali Emergence et toute l’équipe d’ADP-Maliba, ils pourront fonder un nouvel espoir et une nouvelle expérience pour les Maliens.

L’évènement a été marqué par des témoignages, des projections sur le parcours professionnel et personnel du président dudit mouvement et des prestations musicales.

Fily Sissoko

