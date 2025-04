Le M5RFP tendance Choguel K Maiga se dissocie du projet de dissolution des partis politiques : Quand le bourreau veut se muer en victime !

Le ridicule ne tue plus dans ce pays, sinon comment comprendre que celui qui avait signé un pacte d’honneur secret avec les militaires pour affaiblir les partis politiques, enterrer la démocratie pourrait s’opposer à la dissolution des partis politiques. L’ancien Premier ministre, Choguel K Maiga, est incontestablement le leader politique qui a le plus fragilisé la classe politique et donné des artifices aux militaires pour en découdre avec elle. En effet, c’est par un communiqué relatif aux concertations sur la charte des partis politiques lu en français par l’ancien ministre Ibrahim Ikassa Maiga, que le comité stratégique du Mouvement du 5 juin, Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, tendance Choguel K Maiga, dit se dissocier de toute tentative de dénaturation des résolutions des principes suffisamment clairs des Assises Nationales de la Refondation, ANR, à travers des concertations qui ont tout l’air de reprise de dites ANR. Qu’il soit dit en passant l’ancien PM Choguel K Maiga portera à jamais sur sa conscience la lourde responsabilité d’avoir fragilisé les partis politiques et porté atteinte à la démocratie. Le reste de la classe politique fera-t-elle encore confiance en Choguel K Maiga pour cheminer avec lui ? Le Bourreau ne s’est-il pas mué en victime pour prétendre construire ce qu’il a détruit ?

Le Communiqué du comité stratégique du M5 RFP, tendance Choguel K Maiga, qui a tout l’air d’un mea maxima Culpa, interpelle le gouvernement sur les risques liés à toutes tentatives de reprise des ANR au dessein machiavélique et dans le seul but de porter atteinte à la démocratie, par la dissolution des partis politiques ou même par leur suspension. Si le message est suffisamment clair et limpide, le messager, qui n’est autre que l’ancien PM Choguel K Maiga, l’est moins. Pour rappel, proposé à l’unanimité par les membres du Comité stratégique du M5 RFP pour occuper le très stratégique poste de premier ministre, Choguel, K Maiga a œuvré à disloquer le Mouvement du 5 juin qui lui a permis de faire cette ascension fulgurante. L’homme à multiples facettes s’est retrouvé au M5 par la grâce de feu Soumaïla Cissé qui a déroulé le tapis rouge devant lui au sein de son Front et cela malgré le fait qu’il ait débarqué au FSD à titre individuel sans troupe, sans son parti le MPR. Par sa stratégie de diviser pour régner le Mouvement M5 RFP comprend aujourd’hui quatre tendances et toutes se regardent en chiens de faïence. Comme si cela ne suffisait pas, animé par un sentiment de revanche, Choguel K Maiga a commencé par s’attaquer aux fondements du mouvement démocratique, aux partis politiques et à tous les régimes qui ont gouverné ce pays excepté celui du dictateur, le Général Moussa Traoré. Choguel K Maiga n’a-t- il pas initié les ANR alors même que la transition s’acheminait vers sa fin préalablement fixé à 18 mois ? Les ANR sont la véritable source de tous les maux de la transition, car elles ont non seulement acté la prolongation de la transition et maintenant nous sommes à près de cinq ans de transition et nul ne saurait deviner sa fin. Les résolutions et autres recommandations ont aiguisé l’appétit des autorités militaires de la transition qui n’entendent plus céder d’un iota de leurs pouvoirs.

Qui ne se rappelle du discours du premier ministre d’alors Choguel Kokalla Maiga tenu à la tribune de l’assemblée générale des Nations Unies. Ce discours a été le début de la maladroite marche du pays vers des horizons tumultueux. Il a été également le facteur déclencheur de la chasse aux forces étrangères sur notre sol. Les forces françaises Barkhanes ont plié bagages, suivies de la MINUSMA, ensuite le G5 Sahel, puis la CEDEAO. Jamais ce pays, héritier des grands empires, n’a été autant isolé que sous la transition, pour preuve, cinq des sept pays voisins sont en froid avec lui, transformant le Mali en un bunker fermé au reste du monde.

Le reste de la classe politique fera-t-elle encore confiance en Choguel K Maiga pour cheminer avec lui ?

L’ancien PM qui joue aujourd’hui le pompier pyromane réussira difficilement à convaincre les autres partis politiques de sa bonne foi, encore moins être capable de les rassembler, car il est considéré par beaucoup de leaders politiques comme le bourreau de la démocratie et de la République. Il apparait aux yeux de beaucoup d’observateurs de la scène politique malienne comme celui qui est à la base de la prolongation indéfinie de la transition, espérant pouvoir tirer son épingle du jeu. Il avait un agenda politique clair et pensait pouvoir embarquer les autorités militaires, c’est pourquoi il s’est joué de la classe politique pensant pouvoir tirer les marrons du feu, c’était sans compter sur les ambitions des autorités militaires. Désormais désavoué par la classe politique qui le trouve être la cause principale de son discrédit, « abandonné en plein vol » par Assimi Goita, l’ancien premier ministre est, à coup sûr, à la recherche d’une certaine virginité politique. Parviendrait-il à rassembler la classe politique afin d’unir les forces pour une synergie d’action ? La réponse est à 90 % non. C’est un niet catégorique que certaines formations politiques lui opposeront, à commencer par le Mouvement du 5 juin, c’est-à-dire les autres tendances du Mouvement. Bref les dés semblent pipés pour l’ancien PM Choguel K Maiga. Ainsi loin d’être un Phoenix qui naitra de ses cendres, le PM Choguel semble sonner le glas de sa propre carrière politique.

Le Bourreau ne s’est-il pas mué en victime pour prétendre construire ce qu’il a détruit ?

Pour avoir assené le coup de massue fatal au mouvement démocratique et à la démocratie, il serait difficile pour l’ancien PM, CKM de s’ériger en sauveur de la démocratie. Il en est le bourreau et ne pourrait jamais être la victime. En travaillant avec ceux qui se sont battus corps et âme pour que la démocratie soit comme le Phoenix, ce serait la victime qui cohabiterait avec son bourreau, en ce moment la morale s’éclipse pour ne laisser place qu’à l’opportunisme et à l’immoral. Le communiqué lu par le Pr Ikassa Maiga du Comité stratégique du M5 RFP tendance Choguel K Maiga, bien que clair par sa forme, n’est que de la poudre aux yeux, car il rappelle fort opportunément cette célèbre citation d’Abraham Lincoln, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, on peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Il a roulé dans la farine tout le peuple en lui faisant miroiter l’hypothétique espoir d’un nouveau Mali, pour finir par l’isoler du reste du monde. Aujourd’hui le Mali est en train de gérer les conséquences des actes politiques inopportuns, voire suicidaires pour le Mali posés par Choguel K Maiga. Débarqué du gouvernement de la plus humiliante des manières, l’ancien PM Choguel veut se faire une nouvelle virginité politique en se dissociant des actes qu’il a lui-même posés quand il était Premier ministre. Le Ridicule ne tue plus au Mali.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :