La campagne pour les législatives du 29 mars 2020 bat son plein en commune IV. Le candidat de l’Union pour la démocratie et le développement (UDD), Hamady Sangaré, communément appelé ‘’ Zé la Solution’’, pourrait créer la surprise. Philanthrope, intègre, discret, courtois et humble, Zé, qui a démontré par des actes son attachement au bien-être des populations et au développement de la commune IV, entend rompre avec la vieille méthode.

Candidat en lice en commune IV du district de Bamako, Hamady Sangaré est un opérateur économique très actif dans la commune. Très proche des populations, il a su gagner la confiance de la majorité de la population de la commune IV. Une victoire dès le premier tour se dessine donc à travers les grandes mobilisations, les grands meetings dans les huit quartiers de la commune IV.

Candidat du parti UDD, beaucoup d’observateur estiment qu’Hamady Sangaré est la seule solution pour le développement de la commune IV. Parlant de son projet de société, Zé la solution se focalise particulièrement sur les besoins quotidiens de la population de la commune IV : le désenclavement de la commune, la protection des uns et des autres sur les voies publiques, le recensement des problèmes sans voix et la défense de l’intérêt supérieur du pays en général et celui de la commune IV en particulier. Pour le candidat du parti UDD, il ne s’agit pas seulement de faire des interpellations pour se faire voir, mais plutôt de poser les actions concrètes dans le sens du développement de la commune.

Ces actions favorables à ‘’Zé la solution’’

Dons des tonnes de riz et de sucre lors de chaque Ramadan; formation de 200 femmes en teinture, 200 femmes en couture; offre de 500 permis de conduire aux jeunes de la commune; opération viande pour les démunis de la commune lors du Ramadan; offre d’une quarantaine de motos aux jeunes de la commune IV; don des tapis à des mosquées de la commune IV; aménagement des routes à Djicoroni-para, Sébeniciro, Kalabambougou ; dons de plusieurs forages, des lampadaires; organisateur de plusieurs éditions de coupe de football. S’y ajoutent des dons de véhicules à plusieurs jeunes de la commune; le parrainage de 32 mariages collectifs dans sa commune, entre autres !

Au regard de son projet de société, de ses réalisations, on peut dire aujourd’hui que si un candidat impressionne la population de la commune IV, c’est sans nul doute ‘’ Zé la solution‘’. C’est pour cette raison que plusieurs militants d’autres partis décident de le suivre lors de ces élections législatives. Hamady Sangaré a donc mille chance pour remporter la victoire en commune IV.

Lamine SISSOKO

