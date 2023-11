Reprise de Kidal : La classe politique salue

La reprise de Kidal par l’armée malienne ce mardi a fait le bonheur des Maliens de tout bord. Via des communiqués qui affluaient de partout, la classe politique malienne félicite les autorités de la Transition et congratule l’armée malienne pour cette belle victoire.

Tout d’abord, c’est l’ancien Premier ministre et président d’honneur de Yéléma (le Changement), Moussa Mara qui a effectué en 2014 une visite risquée à Kidal qui est la première personnalité politique à réagir à cette reprise de la ville de Kidal par les FAMa. Dans un post sur sa page Facebook, il a félicité les autorités de la Transition et nos militaires pour cette victoire écrasante.

“Je félicite les autorités de la Transition et nos FAMa pour cet important progrès réalisé vers la stabilisation du Mali. Je demande aux populations de Kidal de faire confiance à leur armée et à leur Etat. Ensemble, donnons-nous la main vers les prochaines étapes à travers le retour complet de l’administration et la fourniture des services auxquels chacun de nos compatriotes a droit quel que soit le lieu où il se trouve sur le territoire”, a posté l’ancien chef du gouvernement sous le président Ibrahim Boubacar Kéita.

Dans un autre communiqué, le Parti pour la renaissance nationale (Parena) se réjouit de l’entrée des Forces armées du Mali dans la ville de Kidal qui constitue certainement un grand jour pour le Mali et le début d’une paix et d’une réconciliation durable.

“Le Parena adresse ses vives félicitations aux FAMa, prie pour le repos de l’âme des braves combattants tombés sur le champ d’honneur. Le Parena saisit cette occasion pour demander au gouvernement de Transition de travailler pour le retour des réfugiés et de renouer le dialogue avec les parties prenantes afin d’instaurer un climat de paix et de confiance, gage de tout développement”, peut-on lire dans le communiqué du parti du Bélier blanc dirigé par l’ancien chef de la diplomatie malienne, Tiébilé Dramé.

Dans la même lancée, le parti Convergence pour le développement du Mali (Codem) de Housseini Amion Guindo se félicite aussi de cette bravoure de l’armée malienne qui doit annoncer le début d’une paix durable dans cette partie importante de notre pays.

“Le Codem félicite nos Forces armées de défense et de sécurité qui ont pleinement rempli leur mission régalienne pour la patrie. Codem prie pour le repos de l’âme de toutes les victimes civiles et militaires de ce conflit fratricide qui n’a que trop duré”, a déclaré Housseini Amion Guindo, le président du Codem.

D’autres partis politiques et non des moindres tels que l’Adéma-PASJ, le RPM, l’URD… ont adressé les mêmes messages de joie et de félicitations aux FAMa et autorités de la Transition.

Ousmane Mahamane

