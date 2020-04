A Kita, au sortir du premier tour des législatives du 29 mars 2020, la liste RPM-URD, malgré la faible participation des électeurs dans les urnes, sort revigorée. Il ressort d’après la proclamation des résultats provisoires par le département de l’administration territoriale et de la Décentralisation, que 27.889 électeurs ont donné leurs voix à l’alliance RPM-URD, soit 35,65%. Elle est talonnée de loin par la liste Adema-Asma-MPM avec 14.658 voix, soit 18,74%. La liste MPM est troisième avec 3. 378 voix (9, 23%). C’est dire que la liste RPM-URD et celle de l’Adema-Asma-MPM se rencontreront au second tour, prévu pour ce 19 Avril 2020.

Le premier tour des élections législatives s’est déroulé le 29 mars 2020. Cinq jours après, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Bah, a proclamé le jeudi 2 avril dernier, au sein de son département, les résultats provisoires de cette première phase de l’élection des élus du peuple de notre pays pour les cinq prochaines années. Le scrutin a été marqué par une faible participation des maliens, pour voter. 2 627 320 2 électeurs, soit 35,73% de taux de participation sur les 7663 464 électeurs prévus. Et de surcroit, 797 bureaux de vote n’ont pu ouvrir leurs portes sur les 22147 bureaux de vote prévus. L’insécurité que vit le pays, l’arrivée de la maladie de Coronavirus ou Covid-19 dans le pays à la veille du scrutin, sont entre autres, des facteurs négatifs qui ont influé sur la participation. Une situation qui a renvoyé plusieurs listes ou candidats au second tour. Sur les 147 députés prévus pour s’installer dans l’hémicycle, 18 ont été élus dès le premier tour. La circonscription électorale de Kita, comme d’autres départements, n’a pas échappé à un second tour. Malgré tout, nous rapporte l’entourage de l’alliance RPM-URD, le moral est au beau fixe, c’est la sérénité chez Abdoulaye Konaté dit «Broulaye», Mohamed Tounkara, Mme Sangaré Awa Diakité (RPM) et Mme Kalé Mariam Diaba Dembélé (URD), les portes étendards de la liste, arrivée en tête à Kita. «Le résultat obtenu par notre liste RPM-URD est fort encourageant. Ce n’était pas évident vu la maladie du Coronavirus qui a fait son entrée à quelques jours du scrutin dans notre pays. Nous remercions et saluons le courage des Kitois qui ont accepté de faire le déplacement dans les urnes malgré la menace du Covid-19 qui plane sur nos têtes, pour remplir leur devoir citoyen. Ceci étant, nous encourageons nos compatriotes qui n’ont pas pu effectuer le déplacement pour remplir leur devoir citoyen, de ne pas se décourager, de voter au second tour, en adoptant les mesures de protection annoncées par les plus hautes autorités du pays. Nous disons aux populations de la capitale de l’arachide que le travail que nous avons commencé ensemble, n’est pas fini. Il y a encore des obstacles à franchir, notamment la barrière du deuxième tour. Pour la dépasser haut, la seule et unique solution est de se mobiliser encore plus comme lors du premier tour, pour aller voter pour porter notre alliance haut, en tête, le 19 avril prochain pour le bonheur de Kita et des Kitois », a déclaré avec satisfaction Abdoulaye Konaté dit « Broulaye », l’un des candidats de la liste RPM-URD.

Hadama B. Fofana

