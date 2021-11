Situation sociopolitique et sécuritaire du Mali : Le parti SADI donne son avis !

De la prorogation de la transition en passant par la fameuse plainte que le parti Sadi a porté contre l’Etat du Mali relative au non-paiement d’aide publique aux partis politiques, les assises nationales prévues, sans oublier la situation sécuritaire…Tels étaient entre autres les points inscrits à la conférence de presse que Dr Oumar Mariko a animé. C’était le jeudi 28 octobre 21 au siège national du parti sis à Djélibougou.

Etaient présents à cette rencontre médiatique, Yacouba Sogoba, secrétaire chargé de l’Economie et des Finances de Sadi, Mohamed Ag Ratane, secrétaire politique, Dora Cheick Diarra, Mariam Diawara, Barako Bocoum, tous membres du parti.

Il s’agissait au cours de cette rencontre, pour les cadres du parti SADI, d’informer l’opinion nationale, voire internationale, sur la position du parti Sadi par rapport à un certain nombre de points relatifs, entre autres, à la situation sécuritaire, à la prorogation de la transition, aux Assises nationales de la refondation, mais aussi et surtout à la plainte engagée par le Sadi contre l’Etat du Mali, relative à l’aide publique aux partis politiques.

Après avoir égrené les innombrables gestes patriotiques du parti Sadi dans la construction de notre nation, notamment dans le renforcement du tissu social et la consolidation de la paix, et cela, depuis sa création, le secrétaire chargé de l’Economie et des Finances, Yacouba Sogoba, a regretté le non-paiement de l’aide publique aux partis politiques au titre de l’exercice 2019-2020. Par ailleurs, M. Sogoba a indiqué que la suppression de l’aide publique aux partis politiques est une atteinte grave à la démocratie de notre pays. A cet effet, il a invité les autorités de la transition à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier la situation dans les meilleurs délais.

Le secrétaire politique du Sadi, Mohamed Ag Ratane, a, à son tour, édifié l’assistance sur l’aspect sécuritaire du pays et la position du parti par rapport à cette situation, tout en faisant des propositions. Pour lui, rien ne peut se réaliser dans une atmosphère de menace car dit-il, la sécurité est le socle du développement. Pour une sortie de l’impasse, le secrétaire politique, fait des propositions aux pays du Sahel : former une vraie armée nationale et populaire ; poursuivre les procédures contre les fraudeurs ; engager les vraies négociations avec les vrais partenaires comme la Turquie, la Russie, la Chine, etc., ouvrir les négociations avec les groupes djihadistes et toute autre force armée ; renforcer le financement d’activités secondaires au profit de la défense et de la sécurité.

Quant à Dora Cheick Diarra, il a exprimé la position du parti sur la prorogation et les Assises nationales. A cet effet, il a invité les autorités de la transition à la pleine satisfaction des doléances des populations notamment au respect des lois et de la sécurité. Il les a aussi invités à mettre fin à la fraude électorale, à rendre la justice accessible aux citoyens, entre autres.

En outre, le Dr Mariko a indiqué dans sa déclaration que le parti Sadi donne la priorité à la sécurité. Car selon lui, rien ne peut se réaliser dans une atmosphère de menace directe et constante contre la vie des populations maliennes et de toutes celles qui vivent au Mali.

Bourama Camara

Commentaires via Facebook :