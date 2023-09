Visite du vérificateur général Samba A. Baby à Kigali : Signature d’un accord de Coopération technique avec l’Office de l’Auditeur général des finances d’Etat du Rwanda

Sur invitation de l’Auditeur général des finances de l’Etat du Rwanda, Alexis Kamuhire, suite à sa visite à Bamako du 27 au 30 novembre 2022, le Vérificateur général du Mali, Samba Alhamdou Baby, a effectué du 10 au 16 septembre 2023 une visite d’échanges et de travail à Kigali au cours de laquelle les deux personnalités ont signé un accord de coopération technique.

Durant ce séjour au pays des Mille collines, le Vérificateur général a été reçu par l’honorable Mme Mukabalisa Donatille, présidente du Parlement (Chambre des députés) et deuxième plus haute autorité du pays après le président de la République, chef de l’Etat. Elle était accompagnée des deux vice-présidents du Parlement.

Ensuite, M. Baby a assisté, côte à côte, avec l’Auditeur général – une première dans l’histoire du Pac – à une séance d’écoute de la Commission des comptes publics (Pac) du Parlement durant laquelle les responsables de certaines entités mises en cause dans le rapport de l’Auditeur général répondent à l’interpellation des élus du peuple.

En outre, Samba A. Baby a rencontré des responsables de structures intervenant dans la gouvernance des finances publiques et la lutte contre la corruption au Rwanda, spécifiquement le ministre des Finances et de la Planification économique, le Procureur général de la République, le secrétaire général du Bureau d’investigation du Rwanda (RIB), le commissaire général de l’Autorité rwandaise des recettes (RRA). Il a également été reçu au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda ainsi qu’à l’Initiative de coopération rwandaise (RCI). Les échanges ont porté essentiellement sur les expériences rwandaises et maliennes dans les domaines de compétence des structures hôtes, les similitudes et différences entre les pratiques maliennes et rwandaises.

Conformément aux bonnes pratiques et aux normes édictées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai), le Vérificateur général du Mali et son homologue du Rwanda, l’Auditeur général, ont procédé à la signature au siège de l’Office de l’Auditeur général (OAG) d’un accord de Coopération entre les deux bureaux. C’était en présence du ministre-conseiller de l’ambassade du Mali à Kigali. Cet accord vise à instaurer un cadre permanent de partage d’expériences et de bonnes pratiques tant au niveau opérationnel que stratégique dans le dessein de renforcer davantage les capacités des deux institutions pour avoir plus d’impacts positifs sur la gestion de ressources publiques en vue d’instaurer de manière efficace et pérenne une gouvernance vertueuse au bénéfice des citoyens de nos deux pays. Le séjour s’est achevé par la visite au Mémorial du Génocide où le Vérificateur général s’est recueilli sur la mémoire des victimes et au Musée de la campagne contre le génocide.

Source BVG

