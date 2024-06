Le Vendredi 31 mai en milieu de matinée, la 3ème édition du Salon des médias du Mali (SAM-MALI) a officiellement ouvert ses portes au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba. La Cérémonie officielle d’ouverture a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement de la Transition, des diplomates accrédités dans notre pays, des cadres de l’Etat, des personnalités du monde de la presse et plusieurs hommes de média.

Tenu du 31 mai au 02 juin 2024, la 3ème édition du Salon des médias du Mali a tenu toutes ses promesses. Après le succès des deux premières éditions, cette troisième édition a mobilisé plusieurs personnes du monde de la presse du Mali et de la sous-région. Placée sous le thème « la Professionnalisation des médias au Mali et en Afrique », cette troisième édition avait à son menu des panels, des débats sur le thème central, des stands d’exposition des organes de presse du Mali, des remises des attestations de reconnaissance et des concerts nocturnes. Et grâce au courage et à l’abnégation de ses organisateurs, le Salon des médias du Mali est aujourd’hui le principal rendez-vous des hommes et femmes des médias du Mali pour discuter des défis et enjeux auxquels leur métier est confronté.

Pour Issa Kaba Sidibé, Président de la Commission d’organisation du SAM-MALI, ce salon est un espace d’échanges et de rencontres entre les hommes de média mais aussi avec les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs et les followers. Et de poursuivre que cette année, ils ont apporté deux innovations à savoir : la Journée de don de sang et la Soirée d’hommage à certains acteurs de la presse malienne disparus l’an dernier. Il y’a eu également une soirée dénommée « Nuit des médias », qui a récompensé les hommes de média qui se font remarquer par leur professionnalisme et l’amour du métier, mais qui restent dans l’ombre. Dans son discours, il a tenu aussi à remercier les autorités de la transition et les partenaires pour leur accompagnement et leur soutien au SAM-MALI. Selon lui, la présence de plusieurs membres du Gouvernement de la transition lors de l’ouverture officielle du SAM-MALI en est l’exemple parfait. Et de remercier aussi les représentants des médias de la sous-région présents à ce salon.

Selon Da Josiane, porte-parole des Organes de médias de la sous-région, ce salon se revêt d’une importance capitale pour les acteurs des médias. Selon elle, c’est un espace d’échanges et de débats sur les problématiques qui minent le quotidien des journalistes dans l’exercice de leur métier. Et au nom de ses confrères de la sous-région, elle a tenu à remercier les organisateurs pour les avoir associés à ce grand rendez-vous des médias.

Selon le parrain de l’évènement, Alhamdou Ag Ilyène, Ministre de la Communication de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, le SAM-MALI fait désormais partie du paysage médiatique malien car c’est le plus grand rendez-vous des hommes de média. Et de féliciter les organisateurs pour cet exploit à l’espace de quelques années seulement. Parlant du thème, le Ministre de la Communication dira que nous devons consolider la professionnalisation des médias pour avoir une presse digne de ce nom, capable de relever les défis auxquels le secteur est confronté. Il a d’ailleurs salué le rôle crucial des médias pour le développement de chaque pays. Raison de plus de réitérer sa disponibilité et celle des autorités de la transition à accompagner le SAM-MALI.

Il faut noter que 25 pays de la sous-région étaient représentés par des Organes de média. Des maliens de tout bord, pas seulement des hommes de médias, ont répondu présents. Des expositions des organes et des débats animés par des figures emblématiques du paysage journalistique au Mali et des prestations d’artistes ont donné une belle saveur à cette troisième édition du SAM-MALI. Vivement la quatrième édition !

Adama Tounkara

