Affaire Joliba TV : Le Groupe Patronal de la Presse Écrite interpelle la HAC sur ses devoirs

Le Groupe a appris, à travers une correspondance largement diffusée dans les réseaux sociaux, la convocation du confrère Attaher Halidou de Joliba TV News ainsi que de son employeur par la Haute Autorité de la Communication. Leur comparution devant cette instance de régulation médiatique est prévue ce jeudi et fait suite à une plainte du Conseil Supérieur de la Communication de Burkina Faso contre Joliba TV News pour un contenu qu’elle juge attentatoire à la crédibilité des pouvoirs Burkinabé. Il s’agit, en clair, de l’information officielle selon laquelle ce pays a été récemment la cible d’une tentative de déstabilisation. Dans sa correspondance adressée à la HAC pour les besoins de sa cause, le CSC du Burkina Faso invite tacitement son homologue malien à sévir contre Joliba TV News au nom de la solidarité entre instances de régulation et accuse ouvertement la télévision privée malienne d’hostilité aux «relations fraternelles» ainsi qu’au «combat des peuples de l’AES pour la dignité et l’indépendance réelles de nos Etats»

Le Groupe patronal suit avec beaucoup d’intérêt l’évolution du feuilleton qui met en scène la HAC et Joliba TV News, depuis la suspension des émissions de cet organe audiovisuel consécutivement à un éditorial du même journaliste visé par la présente convocation.

Fidèle par ailleurs à son attachement aux droits et libertés publiques, le Groupe souhaite un dénouement conforme au droit du public à la pluralité d’opinions et à l’information plurielle et exhorte l’autorité de régulation à la prise en compte de ces acquis dans le traitement de ce nouvel épisode.

Le Groupe Patronal interpelle d’ores et déjà la HAC sur son devoir de protection de la liberté inscrit notamment à l’article 8 de l’Ordonnance portant création de cet organe et rappelle qu’en revanche aucune disposition des textes de l’AES en vigueur n’autorise à faire de ses instances de régulation des vases communicants.

Il en appelle par conséquent à la vigilance de tous les acteurs de l’espace médiatique malien à la résistance face à toutes velléités attentatoires à la liberté de presse et d’expression, quelle que soit la dynamique confédérale.

Commentaires via Facebook :