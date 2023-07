L’Assemblée générale de l’Association des professionnels de la presse en ligne du Mali (Appel-Mali) a été sanctionnée par la réaffirmation de la confiance en Modibo Fofana pour un nouveau mandat de trois ans.

L’Association des professionnels de la presse en ligne du Mali (Appel-Mali) a tenu, le 25 juillet 2023, dans la salle de conférence de l’Union nationale des journalistes du Mali, son assemblée générale statutaire. Après avoir examiné les rapports d’activités et financier du Bureau, les délégués ont procédé à l’élection d’une nouvelle équipe pour perpétuer l’excellent travail abattu par le staff dirigeant. Et, c’est sans surprise que le Président sortant, Modibo Fofana, a été réélu presque à l’unanimité avec 30 voix. Son challenger, Hamidou Touré, n’a obtenu la moindre voix. Le doyen Mamadou Diarra conserve la première vice-présidence. Assane Koné est élu secrétaire général. Salif Diarrah reste le trésorier général tandis que Mme Diallo Assétou Diarra garde le fauteuil du secrétaire à l’organisation.

Le Président réélu a exprimé sa gratitude à ses confrères, ‘’sa famille’’ pour cette nouvelle marque de confiance. «C’est un honneur et une responsabilité que j’accepte avec humilité et détermination», a déclaré Modibo Fofana. «Nous allons poursuivre sur la voie de la continuité, tout en mettant l’accent sur une priorité essentielle : permettre aux entreprises de presse en ligne de devenir autonomes financièrement. Pour y parvenir, nous intensifierons les formations en diversifiant nos partenaires, afin de renforcer les compétences de nos membres et d’améliorer la qualité de notre travail».

Collaborer avec la Hac et le département de tutelle

Concernant la relecture des textes de l’association, «la collaboration avec les institutions de la République sera une autre priorité de notre mandat. Nous travaillerons en étroite collaboration avec la Haute Autorité de la Communication (HAC) ainsi que le ministère de la Communication et de l’Économie Numérique, afin de promouvoir et de défendre les intérêts de la presse en ligne », a-t-il fait savoir.

La maîtrise des contenus multimédias est une nécessité absolue, a-t-il ajouté : « Nous vivons à une époque où la consommation de l’information évolue rapidement, et il est primordial que nous sachions nous adapter à ces changements en offrant des contenus variés et de qualité, accessibles à tous les publics».

Le Président réélu a appelé chaque membre du bureau à s’impliquer activement et à jouer pleinement son rôle. Pour ce faire, «Les commissions devront travailler de manière assidue, et nous ferons en sorte de fournir les financements nécessaires pour que leurs actions soient efficaces et fructueuses». Le Président s’engage à œuvrer pour renforcer les expertises d’Appel-Mali dans différents domaines. «Nous mettrons en place des programmes de formation adaptés aux besoins de nos membres, afin de faire de notre association un acteur majeur dans le secteur de la presse en ligne».

Pour conclure, «je tiens à vous remercier une fois de plus pour votre confiance et votre soutien. Ensemble, nous avons l’opportunité de réaliser de grandes choses pour notre association et pour le journalisme en ligne au Mali. Je suis convaincu que, grâce à notre détermination et à notre engagement collectif, nous réussirons à relever les défis qui se présentent à nous».

Moussa Diarra

