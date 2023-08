A la tête du nouveau bureau, l’heureux élu compte bien se servir des textes adoptés et des initiatives collectives comme un guide pour amorcer le renouveau souhaité.

Le Comité transitoire de l’Association des Editeurs de Presse Privée (CT-ASSEP) a organisé son assemblée générale ordinaire le samedi dernier à la Maison de la Presse. L’ordre du jour portait sur l’adoption des nouveaux statuts de l’ASSEP et l’élection d’un nouveau bureau exécutif de 17 membres avec à sa tête Boubacar Yalkoué, directeur de publication du journal « Le Pays »

Cette assemblée générale ordinaire a vu la participation de plus de 140 directeurs de publication dont celui de l’Informateur, Ibrahim Yattara, désigné président d’honneur. Après quoi, Yalkoué pouvait capturer en quelques mots les grandes lignes de son projet. Bien entendu, il a au préalable signifié la portée historique de cette assemblée générale ordinaire qui sera inscrite à coup sûr, en lettres d’or dans les annales de l’association des éditeurs. ‘’ Cela pour la simple raison qu’elle a permis encore une fois, de mettre en exergue la maturité, l’esprit de légalité et la préoccupation commune de sortir notre faîtière de la léthargie, de l’autoritarisme d’une seule personne et de l’imposture’’, a-t-il signalé. En ajoutant que la prise de conscience des directeurs de publication a été matérialisée depuis le 14 janvier dernier au cours de l’assemblée générale de l’ASSEP sanctionnée par des recommandations qui permettront de mettre fin à la gestion royaliste d’un groupuscule qui avait fait de la faîtière, une vache laitière.

L’assurance est donnée que les nouveaux statuts de la faîtière adoptés après amendements apportés et les initiatives collectives seront un outil précieux pour amorcer le renouveau que les directeurs de publication ont tant rêvé. ‘’ Ces textes architecturés en sept (7) titres et 34 articles prennent entièrement en compte l’ensemble des préoccupations pour faire de la faîtière un organe respecté, organisé et discipliné.

Les directeurs de publication présents ont salué la tenue de cette assemblée générale annonciatrice d’un changement profond. Signe que le vent d’un nouveau départ souffle désormais sur cette association, une première prise de contact du nouveau bureau s’est déroulée hier avec le Comité de pilotage de la Maison de la presse dans un climat empreint de confraternité, d’enthousiasme contagieux.

Diakaridia Sanogo

