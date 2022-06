Le directeur de publication du journal Midi Info, Ousmane Dao, est le nouveau président de l’Association des éditeurs de la presse privée (ASSEP). Il été élu, samedi 11 juin, au cours d’une assemblée générale extraordinaire. C’était à la Maison de la presse.

Il a été élu avec 119 voix sur 215 contre 99 voix pour Boubacar Yalcouyé, directeur de publication du quotidien Le Pays. Ousmane Dao dirige désormais un bureau de 17 membres pour un mandat de quatre (04) ans. Il succède ainsi Bassidiki Touré, démissionnaire.

Il s’est ainsi exprimé après son élection: «Je demeure convaincu que les seuls gages de la réussite sont l’union et la cohésion autour de l’essentiel. Je travaillerai sans relâche à un meilleur rassemblement et à instaurer des cadres réguliers de débats et d’échanges autour de nos défis pour que la lumière jaillisse au profit de toutes et tous. Je sais compter sur tous et chacun dans la même dynamique».

La rédaction

