La loi sur la cybercriminalité au Mali est jugée être l’une des lois les plus dures au Mali, voire liberticide selon plusieurs acteurs de média. Pour une loi plus douce, l’Association des professionnels de la presse en ligne (Appel-Mali) en partenariat avec international Media support (IMS), lance le projet : « plaidoyer pour la protection des professionnels des médias et assimilés dans le cyberespace ». C’était au siège de l’Appel-Mali, ce début de semaine à travers une conférence de presse animé par Modibo Fofana président de l’Appel-Mali et Daouda Konaté coordinateur du projet.

C’est parti pour une durée de 7 mois pour un coût total de plus 16 millions F CFA, le projet intitulé : « plaidoyer pour la protection des professionnels des médias et assimilés dans le cyberespace ». Un projet piloté par Appel-Mali, sous la coordination de Daouda Konaté. Le projet a pour objectif de plaider pour l’adoucissement de la loi portant sur la cybercriminalité au Mali. Une loi jugée trop sévère et même attentatoire à certaines libertés liées au monde de médias.

Pour ce faire, pendant 7 mois, le projet provoquera des rencontres avec des acteurs judiciaires, spécialistes de la cybercriminalité, des hommes de médias, des journalistes, des blogueurs et acteurs des médias sociaux pour réfléchir et faire des propositions concrètes. Des réunions mensuelles auxquelles prendront part des associations de protection de droit de l’homme, de la liberté d’expression et autres libertés fondamentales à la vie de l’être humain, a fait savoir le coordinateur, Daouda Konaté.

Au final, un document de stratégie sera élaboré avec l’implication de tous les acteurs concernés. Un atelier de validation sera organisé autour du document d’abord pour identifier les parties liberticides et faire des propositions. A en croire Modibo Fofana, un colloque de grande envergure aura lieu au cours duquel le document sera publié pour demander solidement une loi pénale plus douce sur le cyberespace.

« Il s’agit à travers ce plaidoyer d’engager ou de poursuivre la dynamique enclenchée avec les acteurs évoluant dans le cyberespace et les partenaires de l’IMS pour créer un mouvement d’ensemble des acteurs concernés pour une modification de la loi et garantir une protection des journalistes en ligne et autres utilisateurs de l’internet au Mali », a précisé M. Fofana.

Koureichy Cissé

