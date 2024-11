La plateforme ‘’Benbéré’’ a organisé, la semaine dernière à Bamako, un forum multi acteurs sur la thématique : la désinformation en période électorale. Pendant une journée, des acteurs de presse et des médias se sont regroupés à Bamako, pour discuter et dégager des conclusions afin de relever le défi de la lutte contre la désinformation lors des futures échéances électorales au Mali. L’intelligence artificielle, IA, un réel défi, concluront-ils.

Pendant une journée, des acteurs de la presse et des médias, à savoir, Bandiougou Danté, Lassine Ogo Naingaly, Abdoulaye Guindo du Benbéré et président de Doniblog, ont animé des panels et des travaux de groupes sur la problématique de la désinformation en période électorale. A les en croire, ‘’l’intelligence artificielle (IA), serait à un défi important de la lutte contre la désinformation lors des prochaines élections.

Selon le coordinateur général de la plateforme Benbéré, Abdoulaye Guindo, L’Intelligence artificielle, (IA), est un outil informatique intelligent au préalable conçu pour faciliter le travail aux gens. Elle peut non seulement générer des photos, des vidéos mais aussi des textes, explique M. Guindo, pour aussi dire : C’est un outil à la base qui est bon mais la science est amorale. Et donc des individus l’utilisent aussi pour nuire aux gens et aux pays.

Et à travers l’intelligence, on peut produire de la désinformation, notamment des photos générées et sorties de leur contexte. Des vocaux manipulés et attribués à quelqu’un sans qu’il ait à les tenir. Surtout, les deep-fakes, prévient-il. Ce sont des vidéos générées manipulées par l’IA pour faire dire quelqu’un, des choses qu’il n’a pas dit. On prend une ancienne vidéo où quelqu’un parle de journalisme et faire parler la personne de la politique.

Aux dire de M. Guindo, lors d’une élection, on peut manipuler la voix ou la vidéo d’un homme politique lui faire dire qu’il a renoncé à sa candidature et appelant à voter pour un tel. Pire, appelant ses militants à manifester contre les résultats d’une élection. Or c’est faux. Il n’a jamais fait. Ou même faire générer des textes où un leader s’adresse à tous ses militants. Sans jamais que ça soit le cas.

« Le temps qu’on démente ces vidéos, ces vocaux et ces textes, ça trouve que les militants ont souvent voté ou sont sortis pour manifester », craint Abdoulaye Guindo. Pour contrer tout cela, il faut faire la prévention, préconise-t-il. A savoir : « Faire des grandes campagnes de formation, de sensibilisation et d’éducation sur tous ces aspects qui pourront sortir pendant les élections.

Préparer l’opinion à douter et à vérifier toutes les informations avant d’y croire. Prévenir », a-t-il conclu.

Koureichy Cissé

