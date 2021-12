«Il y a vingt ans, la presse africaine francophone était unanimement courtisane. Désormais, elle est dans sa majorité, soit courtisane, soit partisane. Est-ce un progrès?»

La déprofessionnalisation de la liberté de presse au début des années 1990 s’est accompagnée d’une libéralisation, voire d’une banalisation de la profession de journaliste. Il est vrai que le moment s’y prêtait à souhait. Nous venions de sortir d’une longue période de monopole de l’État sur l’information avec toutes les tares que cela comportait. Ainsi, dès que la forteresse fut ouverte, une masse d’individus avec des motivations variées s’y est engouffrée.

Des journaux et des radios privés ont été créés en un tour de main, et comme la nature a horreur du vide, les portes de la profession ont été grandement ouvertes à une poignée de professionnels et à une foule de non professionnels. Les premiers avaient la formation de base requise pour exercer la profession, mais ils n’étaient pas nombreux sur le marché du travail. Il a fallu recourir aux seconds qui étaient pour la plupart des jeunes diplômés à la recherche d’un emploi salarié.

Du jour au lendemain, des jeunes enseignants, juristes, ingénieurs, économistes, comptables ont embrassé la profession sans préparation aucune. Or, comme toute profession, le métier de journaliste exige un certain savoir-faire-méthodes de collecte, de vérification, de traitement et de présentation de l’information et un certain savoir-être-code déontologique qui s’acquièrent avec une formation théorique et surtout pratique appropriée. La seule bonne volonté des nouveaux arrivants ne suffisait pas à combler leur handicap. Ils ont donc appris le métier sur le tas et ont accumulé, chemin faisant, des méprises, bénignes comme des fautes lourdes.

La précarité des organes de presse

Quand bien même ils rempliraient une mission vitale de service public dans une démocratie, les organes de presse ne sont pas moins des entreprises soumises aux exigences de la rentabilité financière. Pour survivre, ces organes doivent générer suffisamment de ressources pour couvrir leurs charges récurrentes; et pour croître, ils doivent générer suffisamment de profit pour financer des investissements à moyen ou long terme. Or, la plupart des organes de presse au Mali vivent dans une grande précarité. Ils sont confrontés à des problèmes de survie quotidienne et la croissance demeure un rêve lointain pour eux.

Plusieurs radios et journaux privés se débattent entre la légalité et l’illégalité, entre le formel et l’informel, bref entre la vie et la mort. De nombreux employés n’ont pas de contrats de travail en bonne et due forme; ceux qui ont des contrats ne sont pas déclarés à l’Institut national de prévoyance sociale (INPS); et pour ceux qui sont affiliés à l’INPS, les cotisations ne sont pas versées régulièrement. Les comptes sont souvent au rouge et les fins de mois difficiles à gérer: lorsque le patron paye les charges de fonctionnement (frais de location du siège, factures d’électricité et de téléphone, etc.), les maigres salaires des employés restent en souffrance; et lorsqu’il choisit plutôt de verser les salaires, les factures s’accumulent. Les conditions minimales de travail sont rarement réunies: le mobilier de bureau et les équipements ne sont pas suffisants, les moyens de déplacement sont un luxe. On joue au cache-cache avec la loi: les déclarations d’impôts ne sont pas remplies correctement, les redevances ne sont pas payées à temps, et on passe à la diffusion avant l’autorisation de la commission d’attribution des fréquences. Cette description est loin d’être une représentation caricaturale des conditions d’existence des organes de presse au Mali. Une visite dans quelques organes suffira pour convaincre un observateur neutre de la véracité de ce constat.

La grande précarité dans laquelle se débattent les organes de presse affecte naturellement la qualité du produit proposé aux consommateurs. Les journaux affichent des titres accrocheurs, suivis généralement de développement étriqués et fantaisistes qui laissent souvent le lecteur sur sa faim. La couverture des évènements majeurs est inutilement rallongée pour remplir les pages: le premier plat servi aux lecteurs est «re-chauffé» plusieurs fois de suite et servi aux mêmes lecteurs. La narration plate des évènements prend le pas sur l’effort d’analyse et d’investigation. Le constat est valable pour les radios libres. La plupart n’a pas suffisamment de moyens pour réaliser des reportages. Elles se contentent donc de meubler le temps en commentant les articles des journaux de la place dans des revues de presse en langue nationale qui sont très prisées par le public, ou en prêtant leurs ondes à des charlatans, guérisseurs et autres faiseurs de miracles de tout acabit qui rivalisent d’astuces pour appâter la clientèle. Cette précarité expose aussi les employés des organes de presse et c’est cela le grand mal à toutes sortes de tentations. Il ya un sentiment très répandu chez les Maliens que l’on peut acheter la plume d’un journaliste de la presse écrite et lui dicter le contenu de son article, ou le micro d’un animateur de radio et lui faire débiter les propos qu’on veut. Il est courant de voir les confrontations au sein ou entre les partis, les groupements de professionnels, se transformer en batailles rangées entre journaux et radios de la place. L’argent n’est certainement pas étranger à de tels déchainements de passions et de tels partis pris dans la grande famille de la presse malienne.

Enfin, la précarité dans laquelle se débattent les organes de presse conduit certains à une mort subite ou lente. De nombreux journaux ont disparu des kiosques, soit du fait du caractère impitoyable de la loi du marché, soit parce que le vrai bailleur de fonds tapi dans l’ombre a décidé de serrer les cordons de la bourse, soit parce que le promoteur a obtenu un emploi plus stable et plus rémunérateur dans la fonction publique ou dans un organisme d’aide au développement. Les kiosques n’affichent plus des journaux comme Le Soudanais, Sud Info, Miroir, L’Inspecteur, L’Harmattan, Liberté, Cauris, La Cigale muselée, le Démocrate, La Griffe, Le Temps, le Vendu qu’on n’achète pas, Concorde, etc.

Une mauvaise compréhension du rôle de la presse

Un autre facteur non moins important est la mauvaise interprétation de l’indépendance et du rôle de la presse par les acteurs de la vie politique et les organes de presse eux-mêmes. Les tenants du pouvoir s’emploient à intimider ou à dompter les organes de presse, selon qu’ils soient perçus comme un contre- pouvoir qui menace la stabilité du régime ou comme des alliés dont les rares velléités d’indépendance peuvent être facilement endiguées. Il faut reconnaître que de la transition à nos jours, les autorités n’ont pas montré un grand zèle à réprimer la presse privée. On peut citer parmi les cas d’arrestation de journalistes, l’interpellation de Sambi Touré du journal Nouvel Horizon en 1994 et celle de trois collaborateurs de la Radio Sido de Ségou, en 2003.

Par contre, s’il y a un domaine où les autorités ont du mal à se départir des anciennes habitudes, c’est bien dans la gestion des organes de la presse d’État. Ceux-ci restent toujours sous la férule des princes du jour. C’est l’Office de radiodiffusion et télévision du Mali (ORTM), beaucoup plus que le journal L’Essor qui est décrié, et les griefs sont nombreux. Le principe de l’équilibre de l’information est souvent foulé aux pieds: on présente une longue interview du porte-parole du gouvernement sur la grève des opérateurs économiques, en 1992, mais on ne se soucie pas d’interviewer le président de la Chambre de commerce et d’Industrie pour recueillir sa version des faits. L’information, pour peu qu’elle soit sensible ou perçue comme telle, n’est pas traitée à chaud: les radios étrangères annoncent la mort tragique à Niafunké, dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994 de Jean Claude Berbera de la coopération Suisse soupçonné d’avoir partie liée avec la rébellion au Nord; c’est plusieurs jours après qu’on donne lecture d’un communiqué officiel laconique sur le drame. Ce n’est pas le pouvoir seulement qui fait fi de l’indépendance de la presse et cherche à la manipuler, l’opposition commet le même pêché. Pour elle, il faut mettre les organes de presse à contribution dans la lutte sans merci engagée contre le pouvoir en place.

Ainsi, il arrive que des journaux ou des radios privés de la place se transforment en appendices ou en véritables suppôts de certains partis politiques de l’opposition. Sous prétexte d’informer le public, ils se répandent plutôt en procès d’intention et parfois en injures contre les autorités. Certains responsables de journaux et radios privés en sont venus à jauger leur degré d’indépendance vis-à-vis du pouvoir en place par la virulence du ton et l’intensité de la critique dont leur organe fait montre en parlant des autorités.

Dans leur esprit, tel organe est plus indépendant que tel autre parce qu’il attaque plus fréquemment et discrédite sans ménagement le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, un député influent de la majorité, un Président directeur général (PDG) d’une grande entreprise publique.

Source: Aly CISSÉ, ‘‘Mali, une démocratie à refonder’’

