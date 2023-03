Promotion du journalisme au service du public dans les crises humanitaires : Studio Tamani et l’UCAO-UUBa en synergie d’actions !

Dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Hirondelle et l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest de Bamako (UCAO-UUBa), les Journalistes de la Radio ‘’ Studio Tamani’’ et les Etudiants (tes) en Master de Journalisme et Communication de ladite Université ont bénéficié d’une session de formation sur le journalisme au service du public dans les crises humanitaires. C’était du 28 février au 1er mars dernier au sein dudit Etablissement.

Sous les thèmes : « Comment les médias peuvent-ils être au service des communautés touchées ? » ; « Quel contenu dans une émission pour les communautés touchées par les crises ? » et « Savoir obtenir un contenu utile pour les audiences, sans causer de préjudices ! », les journalistes de la Radio ‘’Studio Tamani’’ et les Etudiants (tes) en Master-Journalisme et Communication ont participé à deux jours de formation sur le journalisme au service du public dans les crises humanitaires. Ainsi, cette formation avait pour formatrice, Jackie Dalton, également Responsable éditoriale de la Fondation Hirondelle. Elle était secondée par le Rédacteur en Chef de la Radio ‘’Studio Tamani’’, Mouhamadou Touré.

En effet, l’objectif de cet atelier est de promouvoir une information professionnelle au service des communautés touchées par les crises humanitaires au Mali, sans causer de préjudice.

Dans son mot introductif en ouverture de cette session, Martin Faye, le Représentant de la Fondation Hirondelle a souligné que cette formation entre dans le cadre de la convention entre sa Fondation et l’UCAO-UUBa. Une formation importante aux apprenants (tes) de l’Université sur le journalisme humanitaire. D’autant plus que certains en ont choisi comme thématique pour leur mémoire de fin d’études. A l’endroit des journalistes de Studio Tamani, il estime que c’est important, étant donné que ce thème sur le journalisme humanitaire fera l’objet de production de programme.

Parlant du concept ‘’Journalisme Humanitaire’’, la Formatrice Mme Dalton a expliqué qu’il s’agit d’un journalisme qui aide les communautés qui sont impactées par la crise humanitaire, tout en leur apportant des informations utiles et pratiques qui vont les aider à gérer leur situation. Egalement, de pouvoir donner une voix à ces communautés de partager leurs besoins et partager leurs solutions.

Elle dira par la suite, qu’en plus du Journalisme en général notamment d’expliquer les situations telles qu’elles sont, de partager les faits sur les problématiques sur ce qui se passe, puis de mettre en avant parfois les souffrances des gens, ce concept de journalisme permet d’offrir et partager des informations sur les pistes de solutions relatives à comment protéger sa santé ? Que faire pour la prise en charge d’un enfant traumatisé ?.

A noter que les modules abordés au cours de cette formation portaient sur : le rôle des médias dans les crises, les besoins des différentes populations précisément les plus vulnérables (les enfants, les personnes en situation d’handicap, les personnes âgées…), ainsi que la production d’une émission avec des informations humanitaires dont le but était de voir si les participants ont réussi à bien intégrer les points clés de la formation. Et cette session a pris fin par la remise des attestations aux participants. Un partenariat salutaire entre la Fondation Hirondelle (studio Tamani) et l’UCAO-UUBa.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :