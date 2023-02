Regards sur le passé : Ils ont fait les beaux jours de Radio-Mali, la RTM puis l’ORTM

Nous avons été un fidèle auditeur de Radio-Mali dans notre enfance et jeunesse, c’est-à-dire au moment où toutes les familles de Bamako n’avaient pas un poste transistor à plus forte raison un téléviseur. Cette passion pour la chaine nationale nous a permis de retenir les noms des journalistes Djibril M´Bodj, Baba Djourté, Daouda Ndiaye, Tiona Mathieu Koné, Fatim Sidibé, Djibril Traoré, feus Lamine Coulibaly, Baba Dagamaïssa, des locuteurs en langues nationales feus Balla Moussa Kéïta, Samba Guindo, Bourama Coulibaly, Seydou Touré, Samba Sidibé. Nous n´avons jamais compris ou digéré l´indifférence manifestée à leur égard. Vendredi dernier nous avons exprimé notre déception au directeur de publication El hadj Alou Badara Haïdara, tout en proposant un article dans ce sens. Il nous conseille d’être prudent pour ne pas heurter la sensibilité de nos confrères de l’ORTM. Ce qui consacre la création d’une nouvelle chronique de votre serviteur intitulée “Regard sur le passé”. Voilà que le premier numéro de ce nouveau bébé, jette un regard sur ces monuments de Radio Mali.

La retraite administrative peut être définie comme la mise à terme du travail d’un salarié. Elle est assimilée à un repos bien mérité après une longue période d’activité au service de la nation. Au Mali cela peut aller de 30 à 40 ans. La retraite est mise à profit de différentes manières, selon les personnes et leur état de santé.

Pour certains, c’est le début d’un repos total jusqu’au dernier souffle. Pour d’autres, c’est le point de départ d’une seconde vie active. Parmi ceux-ci l’Etat en récupère pour des postes de président du conseil d’administration (PCA), de ministre ou de membres de cabinet ministériel.

Il y a un troisième lot de cadres retraités qui se convertissent en consultants, en éleveurs, prestataire de services dans le négoce. Sans oublier enfin ceux qui signent des contrats avec leurs derniers services employeurs. Dans notre domaine précis, cela se fait à l’Amap avec les cas de Mamadou Diarra, Abdoul Kadri Cissé, et à l’ORTM les Pierre Diakité, Samba Sidibé, Papa Oumar Diop, ont toujours continué à se rendre utiles. Dans l’un ou l’autre cas, les anciens ont toujours leur place aux côtés des jeunes. C’est justement ce dernier aspect qui va faire l´objet de notre dossier du jour.

Nous avons braqué nos phares sur des monuments de Radio-Mali, de la RTM et de l’Ortm. Parmi nos cibles figurent ces grands journalistes qui ont certes marqué et même fait l´histoire de Bozola. Nous pensons qu’ils peuvent être encore utiles à l’ORTM, à condition qu’on mette en valeur leurs expériences, afin de rehausser le niveau d’analyse des jeunes, des débats de tous genres. Parce que franchement aujourd’hui le niveau a dégringolé sur tous les plans, dans un contexte concurrentiel mondial sans pitié. Et où il n’existe nulle place même pour les bons.

Pour compter il faut être excellent. De nos jours, beaucoup de ces monuments ne sont plus de ce monde. Sinon qui ne se rappelle les vœux de feu Lamine Coulibaly, Papus Daff, Thierno Ahmed Thiam, Gaoussou Thiéro, Aïssata Cissé, Baba Sangaré ? Vraiment on aurait pu exploiter l’expérience de ceux-là qui sont vivants comme en dit long leur carrière. Cette voix grave de Djibril M´Bodj, la maestria de Baba Djourté, la modestie et le professionnalisme de Tiona Mathieu Koné, la ferveur dans les commentaires de Djibril Traoré, les leçons enseignées par Papa Oumar Diop, cette voix suave de Fatim Sidibé sont oubliés alors qu’ils peuvent encore apporter leur touche dans la quête de l´excellence.

Surtout lors des débats politiques. Parce que pour diriger un débat à la télé, le journaliste doit avoir quelques atouts : la culture générale, la pédagogie, la maîtrise du français parlé, la connaissance du sujet à débattre. Est-ce que tous ces paramètres sont réunis lors des débats qui passent présentement à la télé ? De cette réponse découleront à coup sûr de nouvelles orientations qui donneront incontestablement à l’ORTM son image réelle.

O. Roger

