Assurance Maladie Obligatoire (AMO) : Les officines et laboratoires privés profèrent la menace de suspension

Depuis le mercredi 5 mars, les deux principales entités syndicales des officines privées de pharmacie et laboratoires privés d’analyses biomédicales du Mali SYNAPPO et SYNAPHARM ont informé via une note d’information la suspension à partir du 20 mars prochain du service Assurance Maladie Obligatoire (AMO) dans les officines et laboratoires à cause du retard de paiement de leurs prestations de l’AMO. Une menace à prendre au sérieux.

Ces deux entités syndicales à savoir SYNAPPO et SYNAPHARM déplorent, entre autres, le retard de paiement des prestations de l’AMO dans les officines et laboratoires privés d’analyses biomédicales, les multiples tractations de leurs deux syndicats sans succès pour le paiement des factures échues et de nombreuses plaintes des promoteurs des officines et laboratoires privés d’analyses biomédicales. Ces raisons sont pour lesquelles, ils décident la suspension du service AMO dans les officines et laboratoires d’analyses biomédicales privés sur toute l’étendue du territoire national à partir du jeudi 20 mars 2025, si le paiement de toutes les factures échues des prestations de l’AMO dans les officines et laboratoires d’analyses biomédicales, n’est pas effectif.

Il faut reconnaitre que cette nouvelle ne sonne pas bien dans les oreilles des maliens souscrits à l’AMO qui prend en charge 70 % du frais de leurs ordonnances. Ce, pour la simple raison qu’en cas de suspension, ne serait-ce que de quelques jours de ce service, les conséquences sociales seront énormes en ces temps-ci.

L’Etat, et plus précisément le ministère en charge de la Santé et du Développement Social doit tout faire pour s’entendre avec ces deux syndicats, comme on le dit : « gérer c’est aussi anticiper ».

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :