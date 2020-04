Ces Maliens au nombre d’environ 150 personnes étaient pour la plupart partis en Tunisie pour se soigner. Ils ont été bloqués dans ce pays à cause de la pandémie du Coronavirus qui a obligé des pays dont le Mali à fermer leurs frontières terrestres et aériennes.

Nos compatriotes sans argent et autres moyens de subsistance ont fait les frais de cette calamité internationale. Leur calvaire doit prendre fin en principe le dimanche 12 avril 2020. Selon un Malien vivant à Tunis que nous avons joint hier au téléphone, le gouvernement malien a pu négocier un vol de Tunis Air qui va les ramener au pays dans les prochaines 24 heures. Ce qui mettra fin à leur calvaire qui n’avait que trot duré.

La Tunisie et d’autres pays maghrébins sont des destinations où des Maliens et plusieurs autres nationales subsahariennes partent le plus souvent en soins ou évacuation sanitaires. Ces pays dont celui d’Habib Bourguiba ont mis en place une politique de formation de haut niveau du personnel médical avec des plateaux techniques ultra modernes. Ils sont aujourd’hui devenus des eldorados dans le domaine du tourisme médical qui leur fait de la plus value économique.

Selon des statistiques, la Tunisie seule peut recevoir des centaines de patients par an. Elle reçoit même des Occidentaux pour certains types de pathologie et surtout dans le domaine de la chirurgie esthétique.

Abdrahamane Dicko

Commentaires via Facebook :