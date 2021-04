Campagne de vaccination contre la Covid-19 : Les tradithérapeutes de la commune I du district de Bamako sensibilisés

Le service du développement local et de l’économie solidaire de la Commune I du district de Bamako, en collaboration avec l’Unicef, a tenu récemment dans ses locaux, un atelier de sensibilisation sur la vaccination contre la Covid-19. Cet atelier supplémentaire, après plusieurs autres, visait à sensibiliser les mobilisateurs, les femmes leaders et relais communautaires. Il s’agissait aussi de sensibiliser les tradithérapeutes.

Dans son discours d’ouverture des travaux, le chef du Service local du Développement social et de l’économie Solidaire de la Commune I, Hamadoun Traoré, s’est réjoui de la tenue de cette rencontre et a invité surtout les participants à s’investir pour assurer le renforcement de l’acceptation de la vaccination contre la Covid19. Des discussions ont eu lieu lors de la rencontre après les différentes présentations. Ces dernières ont porté sur les généralités de la Covid19, le rappel sur les mesures qui sauvent, les contextes et justifications de la vaccination, les modalités d’intervention de la vaccination, les cibles…

A noter que toujours dans le cadre de cette campagne de sensibilisation en commune I, 165 mobilisateurs, femmes leaders et relais communautaires ont été formés par le service du développement local et de l’économie solidaire de la Commune I, en collaboration avec l’unicef. Ces mobilisateurs doivent passer de porte à porte, dans tous les ménages, pour passer l’information sur l’importance du vaccin et orienter aussi les personnes désireuses de se faire vacciner vers les points de vaccination et les Cscom.

Aussi, en plus des visites à domiciles, 5 tentes ont été installées dans 5 sites différents sous lesquelles la population peut se rendre pour s’informer davantage.

