Cancers du sein et du col de l’utérus : Promouvoir le dépistage actif des malades

La ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assan Ba Diallo Touré, a lancé, le jeudi 12 octobre 2023, sur le terrain de football de la commune III du district de Bamako, les activités de la deuxième édition de la campagne nationale « octobre rose ». Le thème retenu cette année est « Ensemble unissons nos voix et agissons maintenant contre les cancers féminins ». C’était en présence de plusieurs acteurs engagés dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus dont le Directeur général de l’Office national de la santé de la reproduction, (ONASER), Ben Moulaye Idriss Haïdara.

Le département en charge de la Santé, dirigée par le Colonel Assan Ba Diallo Touré, mesure toute l’importance de cette cérémonie qui renforce les différentes politiques mises en place dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus. La tenue de cette activité contribue également à promouvoir le dépistage actif des malades. Au Mali, rien qu’en 2020, l’on a enregistré 1070 cas de cancer féminin dont 255 cancers du col de l’utérus, soit 16,50%. « Ces chiffres nous rappellent que le cancer du col de l’utérus demeure un problème de santé publique. Il représente la première cause de la mortalité chez les femmes d’une cinquantaine d’années et la deuxième cause après la mortalité maternelle chez la jeune femme et la multipare. Quant au cancer du sein, s’il est pris en charge à temps, il peut être guéri dans 8 cas sur 10. Par contre, détecté à un stade avancé, le taux de survie n’est plus que 26%. D’où l’importance du dépistage précoce », a rappelé la ministre de la Santé.

Cette campagne rose est l’occasion d’orienter certaines actions du mois de la solidarité vers la lutte contre les cancers. La campagne « octobre rose » qui a pour objectif principal de contribuer à la lutte des deux pathologies vise cette année d’une part à faire le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus chez 130 000 femmes ; assurer le traitement des lésions précancéreuses pour prévenir leur évolution en cancer. D’autre part, il s’agit d’assurer un traitement efficace en référant les cas confirmés des cancers du sein et du col de l’utérin vers le CHU Point G et rendre disponibles et accessibles les médicaments anti cancéreux et les examens biologiques et radiologiques.

Face aux invités, la cheffe du département de la Santé a félicité et engagé le personnel socio-sanitaire à dépasser les 20187 cas de dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein dans le district de Bamako réalisé lors des campagnes précédentes. Le Colonel Assan Ba Diallo Touré a adressé ses remerciements aux différents partenaires de son département dont Médecins sans frontières (MSF) et l’Association des femmes d’Orange Mali (AFOM).

Au nom des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), Dr. Balkissa Harouna de MSF a rendu hommage à toutes les femmes victimes de ces maladies. Elle a rappelé que sa structure est engagé depuis quatre ans aux cotés des autorités du Mali pour lutter contre le cancer du sein et du col de l’utérus. Dans ses propos d’espoir, elle a affirmé que la maladie du cancer de sein n’est pas une fatalité quand elle est détectée tôt.

Des témoignages, prestations d’artistes, des sketchs de sensibilisation et la donation des cliniques mobiles par le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel (SWEDD) à l’AMPPF ont constitué les temps forts de cette campagne « octobre rose ». L’ancienne première dame du Mali, Touré Lobbo Traoré, marraine nationale du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, était parmi les invités qui ont été témoins de cette édition.

Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :