Dans le cadre des activités de la 29e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, accompagné de son homologue de la justice, des droits de l’homme, Garde des Sceaux, Mahamadou KASSOGUE, a procédé samedi 26 octobre 2024 sur l’esplanade du Stade du 26 mars de Bamako, au lancement des activités de dépistage de masse du paludisme, de l’hypertension artérielle, du diabète, des cancers du sein et du col de l’utérus.

La cérémonie a enregistré la présence effective de plusieurs personnalités notamment les autorités coutumières et communales de la commune 6, les Partenaires techniques et financiers représentés par l’OMS, les membres du cabinet, les directeurs des services centraux du département de la santé et du développement social.

Les temps forts de cette journée ont été marqués par l’intervention du Coordinateur des chefs de quartiers de la commune VI, Monsieur Seydou Sangaré, qui a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants. Il a profité de l’occasion pour saluer la bravoure du Colonel Assa Badiallo TOURE, pour son dévouement et sa disponibilité pour la cause des populations vulnérables.

Quant au représentant du maire de la commune 6, il a également remercié le premier responsable du Département en charge de la Santé et du Développement social, pour l’organisation de cette campagne de dépistage, qui s’inscrit dans la dynamique de la concrétisation des actions du Gouvernement de la Transition. Il a lancé un vibrant appel à l’endroit de la population à sortir massivement pour se faire dépister pour ces maladies.

En prenant la parole, le représentant de l’OMS, chef de file des Partenaires techniques et financiers, Dr Christian ITAMA, a félicité le Gouvernement pour l’instauration du mois de la solidarité et de l’exclusion qui, selon lui, contribue à la couverture sanitaire universelle à travers un accès équitable de la population aux soins de santé. Il a, à son tour, salué et remercié le Ministre pour tous les efforts consentis pour répondre aux attentes de la population en termes de santé. Il a réitéré l’engagement de l’OMS à accompagner et soutenir le ministère dans cette campagne de dépistage massif.

Les différents intervenants ont tenu à adresser leurs sincères remerciements au parrain de cette 29ème édition, le professeur Jean Bosco KONARE. Pour le Ministre ASSA BADIALLO, cette journée revêt une importance particulière pour son département, car elle témoigne d’une volonté commune en ce mois de la solidarité, d’agir concrètement en faveur des populations les plus vulnérables, notamment en matière de santé reproductive et de bien-être social.

La vision du Gouvernement de la Transition est de fournir un accès à des services de qualité, d’améliorer la santé des populations, de réduire la morbidité et la mortalité afin d’offrir un avenir meilleur à nos jeunes générations.

Ces actions sont le fruit d’un engagement collectif, de la solidarité des partenaires et des autorités. Elles sont également l’illustration concrète de la stratégie pour garantir à tous un accès équitable aux services essentiels, en particulier aux femmes et aux jeunes filles, qui sont généralement les plus vulnérables. Le ministre a remercié toutes les parties prenantes pour leur engagement et leur soutien dans l’organisation de cette activité.

La visite du Ministre de la Santé et du développement social, auprès des équipes médicales et la consultation du premier patient par elle-même, ont donné le ton officiel au lancement des activités de consultation de masse qui comportaient le dépistage du paludisme, du diabète de l’HTA ,de la pédiatrie, la médecine générale et le dépistage du cancer du col et du sein.

À noter qu’une forte mobilisation de tous les acteurs a été faite, dont plus de 100 agents sanitaires mobilisés pour le bon déroulement de l’activité. Au total 1398 patients ont été consultés dont 585 dans les box de diabétologie et de cardiologie, 150 dans les box de pédiatrie, 276 en médecine générale.

En ce qui concerne le dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein, 177 patientes ont été consultées dont 2 cas positifs au cancer du col de l’utérus et 2 cas suspects pour celui du sein.

