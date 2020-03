« À ce jour, aucun cas de la maladie du Coronavirus n’a été enregistré au Mali », assure le secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Mama Koumaré, en conférence de presse, le jeudi 5 mars, au département.

Dr. Mama Koumaré a souligné que les interventions portent sur 4 axes. Il s’agit de la coordination nationale qui a pour objectif de servir de point de contact et de conseiller aussi bien pour les autorités administratives que pour la population, de tenir des rencontres régulières pour faire le point de l’évolution de la situation, de veiller avec les équipes médicales à mettre en quarantaine les cas suspects et prendre en charge les cas positifs.

La surveillance, selon lui, se fait prioritairement aux points d’entrée du Mali. À l’en croire, les aéroports de Bamako Senou, Kayes et Mopti ont été identifiés comme points d’entrée potentiels à risque élevé, avec la mise en place des équipes de contrôle de 31 agents ; la dotation en intrants : gel, masque, gants, thermo flash.

Mama Koumaré a également noté qu’il a été procédé à l’identification et l’équipement d’un site d’isolement de cas suspects à l’aéroport international président Modibo Keïta Bamako Senou, le pré positionnement d’une ambulance médicalisée, la mise en place d’un dispositif d’information et sensibilisation des usagers à travers les écrans de télévision et les affiches, la supervision régulière du dispositif par la DRS, la DGSHP et l’INSP.

Pour le centre de prise en charge, il a informé que 22 salles ont été identifiées aux Chu du Point G, Gabriel Touré, l’hôpital du Mali, l’hôpital de Kati et les CSREF de Bamako pour la prise en charge d’éventuels cas et un site a été réhabilité avec l’appui de l’ambassade de Chine au Mali pour une capacité de 10 lits.

Mama Koumaré a aussi souligné qu’il existe 4 laboratoires qui ont la capacité de faire le diagnostic du Coronavirus. Il s’agit du Centre universitaire d’excellence de recherche clinique (UCRC) à la faculté de médecine et d’odontostomatologie (P3), le laboratoire de biologie moléculaire appliquée (LBMA) à la faculté des sciences techniques (P2) ; le laboratoire de l’INSP (P2) et le Centre d’infectiologie Charles Mérieux (CICM) à la base B (P3). En plus, le Mali dispose également, dit-il, d’un laboratoire mobile qui peut être déployé dans les autres régions en cas de besoin.

Par ailleurs, M. Koumaré a signalé qu’à ce jour, notre pays n’a enregistré aucun cas. Cependant, souligne-t-il, 5 cas d’alerte ont été enregistrés et 12 échantillons, analysés dans nos laboratoires, se sont révélés négatifs. Le conférencier a rappelé les mesures de prévention que notre pays préconise.

Il s’agit de : promouvoir l’hygiène individuelle et collective par le lavage des mains au savon et l’application des gels hydro alcooliques ; d’assainir le cadre de vie ;utiliser les masques avec un mouchoir ;tousser ou éternuer dans les plis du coude ; éviter tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de type grippal ; cuire suffisamment la viande, le poisson et les œufs avant consommation ;arrêter certaines habitudes comme se donner les mains, les accolades; surseoir aux voyages non nécessaires surtout dans les localités des pays touchés ;surseoir aux regroupements humains importants dans notre pays: évènements sociaux (mariage, baptême, décès); colloques, congrès ;se présenter au service de santé le plus proche en cas de symptôme grippal.

Enfin, le secrétaire général a rassuré les populations que toutes les dispositions sont prises pour protéger notre pays contre le Coronavirus.

Fanta Sakiliba

