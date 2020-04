Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, a répondu à l’appel du gouvernement malien dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-1. L’établissement bancaire a fait don de 100 millions de FCFA au Fonds Spécial COVID-19.

Dans un communiqué daté, ce vendredi 17 avril, la Banque Atlantique indique que sa contribution s’est matérialisée à travers sa participation à une levée de fonds réalisée par l’Association Professionnelle des Banques et Etablissement Financiers (APBEF) du Mali.

La remise du chèque géant s’est déroulée, le 8 avril dernier, lors d’une cérémonie officielle tenue à la primature sous l’égide Dr Boubou CISSE, Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre de l’Economie et des Finances, du Président de l’APBEF , Brahima Amadou HAIDARA, de Madame BARRY Aoua SYLLA, Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Budget ainsi que des Directeurs Généraux des Banques et Etablissements Financiers.

Selon le communiqué, le don de Banque Atlantique au Mali, au Fonds Spécial COVID-19, s’élève à 100 Millions FCFA. Ce montant fait partie d’une enveloppe globale de 750 millions de FCFA que cet établissement financier a consacré à la lutte contre le Coronavirus COVID 19 dans les pays où le Groupe BCP en zone UEMOA et en République de Guinée opère. Il faut signaler que le Groupe BCP est une filiale qui est sensible aux valeurs de citoyenneté et de proximité avec les pays où il est installé. C’est ainsi qu’il met tout en œuvre aux côtés des pouvoirs publics pour faire face à cette crise sanitaire mondiale.

En terme de protection de la santé des citoyens et son personnel, la Banque Atlantique Mali, à l’instar des autres filiales du Groupe BCP, a pris des mesures strictes destinées à limiter la propagation de cette épidémie au sein des différents sites, points de vente et agences. Ce, en procédant au renforcement des dispositifs d’hygiène et de sécurité.

Il faut noter que la Banque Atlantique est troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Elle est une filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc(BCP), installée dans le paysage bancaire Malien depuis 13 ans et compte un réseau de 25 agences en développement.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :