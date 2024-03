Poursuivant sa visite de travail et d’échange d’expériences, la délégation ministérielle malienne conduite par le ministre, Colonel Assa Badiallo Touré, a visité l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat (Maroc).

Cette visite a pour objectif de s’enquérir de l’expérience marocaine dans le domaine des prises en charge des malades, de l’acquisition des équipements, de la gestion administrative et de la formation ainsi que la recherche.

À cette occasion, les experts maliens ont visité les installations de l’hôpital, après s’être rendus au pavillon des urgences et à divers autres services médicaux et chirurgicaux, ainsi qu’aux services techniques et radiologiques.

Au cours de cette visite, la partie marocaine a évoqué les efforts que fournis par le Maroc dans la formation continue du personnel médical malien en cours. Dans ce cadre, le directeur général de l’hôpital a indiqué que plusieurs médecins militaires et paramédicaux maliens sont en formation à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat.

Le Colonel Assa Badiallo Touré a exprimé la profonde gratitude des autorités maliennes pour les efforts fournis par les plus hautes autorités marocaines pour appuyer le Mali dans le domaine de la formation des personnels médicaux. Elle a rassuré qu’elle mettra tout en œuvre pour le renforcement de la capacité du personnel malien en partenariat étroit avec les autorités sanitaires du Maroc.

Fatoumata Mah Thiam KONE/CCOM-RP avec le MSDS

La protection sociale au menu de la rencontre Mali- Maroc

Le Colonel Assa Badiallo Touré était allée à l’écoute de l’expérience marocaine dans la prise en charge des indigents par le mécanisme d’assurance maladie obligatoire.

En marge de la 11ème édition de la Conférence africaine sur les droits en santé sexuelle et reproductive, le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, et sa délégation composée de membres de son cabinet, des Directeurs nationaux et généraux dont, Ichaka Koné de la CMSS, se sont rendues à la Direction générale de l’Agence nationale d’assurance maladie du Maroc, pour une visite de travail sur l’expérience marocaine dans la prise en charge des indigents et les mécanismes de couverture d’assurance maladie obligatoire.

Le Directeur général de l’ANAM du Maroc, Dr Khalid Lahlou, et son équipe ont tour à tour fait une présentation sur l’historique de l’ANAM, les missions et les réformes en matière de régulation du système d’assurance maladie du Maroc de 2005 à nos jours.

Au terme de cette présentation, le Colonel Assa Badiallo Touré a exprimé sa satisfaction avant d’ajouter que l’expérience marocaine en matière de couverture maladie universelle est une réussite avec 95% de la population couverte. Toute chose qui intéresse le Mali qui s’apprête à lancer dans les mois à venir le régime d’assurance maladie universelle (RAMU).

Ainsi, le ministre Colonel a invité ses collaborateurs en charge de l’opérationnalisation du RAMU à mesurer l’ampleur du chantier et conjuguer les efforts pour une mise en œuvre diligente de cette couverture sociale pour le bonheur des populations maliennes.

Fatoumata Mah Thiam KONE/CCOM-RP/CMSS

