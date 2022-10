Les grains du concombre sont particulièrement indigestes. Alors, pour éviter les maux de ventre, il est donc nécessaire de les enlever, une étape bien trop souvent oubliée par les Français.

Star des repas légers, le concombre se retrouve bien souvent sur la table des repas de famille. Mais attention si vous en mangez car celles et ceux qui le cuisinent commettent généralement une grossière erreur qui pourrait bien avoir des répercussions sur votre santé. Comme l’ont rappelé de nombreux professionnels, les pépins du concombre sont particulièrement indigestes, et ce, en raison de la présence d’une membrane qui leur permet de résister à la digestion.

Il est donc nécessaire de les retirer pour éviter tout maux de ventre. Pour cela, rien de plus simple. Il est recommandé de couper le concombre en deux dans la longueur puis, à l’aide d’une cuillère, de gratter le cœur pour le débarrasser de ses pépins.

De nombreux bienfaits

Pour rappel, le concombre est un parfait allié santé à déguster sans modération. Il apporte de nombreux bienfaits à l’organisme. Il est tout d’abord très riche en eau. Il en est constitué à plus de 95% et permet, de ce fait, d’hydrater le corps. Riche en fibres, il favorise la sensation de satiété, l’idéal pour les personnes qui ont entamé un régime et qui surveillent leur ligne.

Également très pauvre en calories (avec moins de 15 kcal pour 100g), il renferme les vitamines B, C, E, K et les provitamines A. S’il n’en contient pas des quantités astronomiques, il en délivre suffisamment pour atteindre les apports journaliers recommandés. Enfin, le concombre contient des minéraux. Il est notamment source de potassium (140 mg pour 100g), de magnésium (13 mg), de calcium (16 mg) et de phosphore (24 mg).

À noter qu’il a également un intérêt dans le domaine cosmétique. Il permet notamment de purifier la peau, d’éliminer les impuretés et de resserrer les pores.

Amandine Zirah

