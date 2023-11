Professeur d’université émérite et médecin faisant autorité dans une discipline qui sort de l’ordinaire, Pr. Anselme Konaté est un praticien reconnu par ses pairs et respecté par ses étudiants.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions”. Tel est le serment d’Hippocrate. Les parents, amis et connaissances de Pr. Anselme Konaté, sommité de la gastro-entérologie en Afrique, devraient être fiers de lui, car il respecte à la lettre le serment qu’il a prêté en l’honneur de celui qui est considéré comme le père de la médecine moderne à sa sortie de l’Ecole nationale de médecine et de pharmacie du Mali (ENMP) en janvier 1989 au terme d’études rondement menés.

Disponible, dévoué et très courtois, Pr. Anselme Konaté, hépato-gastro-entérologue, est un praticien apprécié de tous : patients, collaborateurs et hiérarchie sans exception. Faut-il noter que l’hépato-gastro-entérologie est la spécialité médicale qui prend en charge les maladies touchant le foie, l’œsophage, l’estomac, l’intestin, l’anus, le pancréas et les voies biliaires. Bref, un savoir éclectique.

En tout cas, des centaines de patients, au Mali et en Afrique lui devront une fière chandelle pour les avoir sortis, par la Grâce du Seigneur, de situations critiques. Non seulement ils ont eu droit à l’accueil adéquat en pareille circonstance, mais ils ont bénéficié ou continuent de bénéficier de son suivi, de ses conseils judicieux. Sans exclusive.

Voilà pourquoi, au-delà de la rareté de la spécialité, son cabinet est toujours bondé de monde. Au Centre hospitalier et universitaire (CHU) Gabriel Touré tout comme à la Clinique Almed à Sotuba, il est constamment sollicité pour sa grande science, sa bonhomie et son empathie.

A 62 ans, Pr. Anselme Konaté fait assurément autorité. Et si Dieu lui prêtait longue vie nul doute qu’il rendrait d’autres signalés service à la médecine au Mali, en Afrique et dans le monde parce que, parallèlement à son travail de tous les jours, Pr. Konaté est en quête perpétuelle de savoirs et de perfectionnement.

En effet, depuis sa sortie de l’ENMP, il y a 34 ans, il ne rate aucune occasion de formation ou de perfectionnement. Tant et si bien qu’il est bardé de parchemins, dont un diplôme infection à VIH/Sida (Université Paris VI, juin 1994), diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS) en hépato-gastro-entérologie à la Faculté de médecine de Paris-Ouest, Université René Descartes en novembre 1995.

Maître de conférences agrégé du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) depuis 2010, Pr. Konaté a gravi les échelons dans l’enseignement supérieur : assistant chef de clinique à la FMPOS, maître assistant, assistant associé, etc.

Membre de plusieurs sociétés savantes, il est formateur et animateur d’émissions d’information, de sensibilisation et de communications sur les maladies virales. Alors bon vent Professeur !

El hadj A. B. HAIDARA

