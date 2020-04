Le Mali compte, à ce jour 20 avril, 224 cas positifs de personnes atteintes de Covid-19. Mais des informations relayées la semaine dernière font état de trois fois plus de cas que les chiffres officiels. Au cours d’une conférence de presse qu’il a animé samedi dernier, le Prof Akory Ag Iknane, Coordinateur de la lutte contre le Covid-19 au Mali, dément ses chiffres.

maliweb.net – 791 personnes testées dont 131 personnes venues de la Tunisie, 224 cas positifs, 42 patients guéris pour 14 décès. C’est le bilan de Covid-19 du 25 mars au 19 avril 2020. «Sur les 13 derniers décès seuls 03 sont survenus dans les services de prise en charge, les autres ont été constatés après l’arrivée du corps à l’hôpital», indique le conférencier. Sur les rumeurs annonçant trois fois plus de cas positifs au Mali, le Prof Akary Ag Iknane juge l’information absurde. «Si on cache des cas, ça va nous péter à la figure», assure-t-il.

Bamako… entre isolement et confinement

A ce jour, 1 533 personnes contacts sont en surveillance dont plus de 1 200 à Bamako. Il ressort aussi que 80% des malades de Covid-19 sont à Bamako, et chaque jour, le nombre de cas nouveaux est en hausse. Il urge de prendre des mesures. Pour la première option, le président IBK a tranché, «la population ne sera pas confinée» sinon elle mourra de faim. Dans ce contexte, la seule option possible outre le port de masque reste l’isolement de la capitale qui est à ce jour le plus grand foyer épidémiologique dans notre pays.

Dans son troisième message à la nation, le 10 avril, le président de la République avait évoqué la possibilité d’isoler Bamako, après consultation du comité scientifique. Selon nos informations, l’isolement de Bamako et environs a été aussi « recommandé » par la Plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes, au cours de sa réunion du 14 avril dernier, sous la présidence du Colonel-major Lassana Doumbia, représentant le Premier ministre. Interrogé sur l’effectivité de la mesure, le Prof Akory Ag Iknane renvoie la balle dans le camp du Chef de l’Etat. «Nous attendons tous la décision finale du président de la République», a-t-il affirmé à la conférence de presse.

Aux dires du Prof Akory Ag Iknane, le Mali dispose de 975 lits pour le Covid-19. Ce nombre ne prend pas en compte le site du FEBAK qui sera équipé par la Chine, avec une capacité d’une centaine de lits. A ce jour, la prévention est la seule méthode pour vaincre la pandémie, a conclu le coordinateur qui a invité les populations au port du masque.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

