Renforcement du plateau technique de l’hôpital mère-enfant le Luxembourg : Un scanner de 64 barrettes et un IRM de dernière génération acquis

L’hôpital Mère-Enfant le Luxembourg dispose désormais d’un scanner moderne de 64 barrettes et d’un IRM de dernière génération. La cérémonie d’inauguration des deux équipements a eu lieu hier jeudi 23 novembre 2023 au centre hospitalier sous la présidence de Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance.

Dans son allocution, le directeur général de l’hôpital, Pr. Djibril Sangaré, a informé que les équipements acquis sont révolutionnaires dans le domaine du diagnostic médical. Il a salué l’engagement personnel galvaniseur de Mme Touré Lobbo Traoré pour l’aboutissement du projet d’acquisition des matériels.

Il a remercié la présidence de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance qui a été pour eux une source d’inspiration pour rester confiants à chaque instant difficile, chaque fois que le projet semblait être un rêve impossible.

“Les équipements sont des avancées technologiques indéniables et sont le symbole de l’engagement indéfectible de la Fondation ATT pour l’Enfance, à travers l’hôpital le Luxembourg, pour la santé et le bien-être des populations, singulièrement des mères et des enfants. Je tiens à remercier la Fondation ATT pour l’Enfance pour son soutien inestimable et notre conseil d’administration, à travers son président pour la guidance et l’accompagnement qui nous permettent de franchir aujourd’hui une étape cruciale dans notre mission de soignant. Le scanner de 64 barrettes et l’IRM haut champ sont d’une importance capitale pour les médecins et leurs patients. Le plateau technique et l’équipement de notre hôpital à la disposition de ressources humaines médicales, paramédicales qui font de la formation continue une profession de foi et le personnel de soutien, permettront dans un proche avenir d’ajouter de nouvelles avancées, en plus de la chirurgie cardiaque pédiatrique, du cathétérisme et de la dialyse rénale, d’autres offres de soins qui ne se font pas aujourd’hui au Mali”, a-t-il fait savoir. Il a promis que le personnel de l’hôpital prendra soin des joyaux. “Avec ces nouvelles installations, nous réaffirmons notre engagement à offrir des soins de santé de très haute qualité et à rester à la pointe du progrès médical”, a-t-il promis.

Au nom de son ministre, le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social s’est réjoui de l’inauguration des matériels qui est un grand pas dans la quête de l’excellence médicale au centre hospitalier “Mère-Enfant”. Pour lui, l’acquisition des équipements n’est pas seulement une célébration de la technologie médicale avancée, mais aussi une affirmation de l’engagement de l’Etat envers la santé et le bien-être de chaque citoyen malien.

“L’acquisition de ces équipements est le résultat d’une collaboration fructueuse entre le gouvernement, les institutions de santé et nos précieux partenaires, démontrant notre capacité collective à faire avancer la santé publique au Mali. La mise en service de cet IRM et de ce scanner de 64 barrettes symbolise notre détermination à offrir des services de santé de qualité, accessibles et adaptés aux besoins de notre population. Ces équipements permettront de réaliser des diagnostics plus précis et plus rapides, améliorant ainsi les chances de traitement réussi et réduisant le besoin pour nos citoyens de chercher des soins à l’étranger”, a-t-il dit. Il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à ce projet, en particulier à la Fondation ATT pour l’Enfance pour son soutien continu et son engagement à améliorer la santé des mères et des enfants qui, selon lui, est une source d’inspiration pour tous les maliens. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre des investissements stratégiques dans le secteur de la santé. “Nous reconnaissons que l’accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental et un pilier essentiel pour le développement notre nation. Je suis confiant que ces nouvelles installations apporteront des changements positifs dans la vie de nombreux maliens et jetteront les bases d’un avenir plus sain pour notre pays”, a-t-il indiqué.

“En créant l’hôpital Mère-Enfant, feu ATT soulageait les mères et enfants : ses cibles”

Avant de procéder à l’inaugurant des équipements, Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance, a témoigné qu’en créant l’hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg, feu le président Amadou Toumani Touré voulait soulager les mères et les enfants, ses cibles.

“C’est avec une grande fierté que je préside cette cérémonie d’inauguration du nouveau scanner de 64 barrettes et de l’appareil IRM, qui viennent renforcer le plateau technique de notre Centre hospitalier, Mère-Enfant, le Luxembourg. Nous tenons à exprimer, notre profonde gratitude envers toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce projet, aux administrateurs, aux équipes médicales, ainsi que no précieux partenaires, en particulier la société Unirad de la Turquie ainsi l’établissement Cissé à travers Batalibé Cissé. Leur dévouement et leur soutien ont été indispensables pour faire de cette vision une réalité. Ce progrès est un pas de plus vers notre objectif ultime, c’est-à-dire assurer à chaque mère et enfant l’accès à des soins médicaux de qualité. Nous réaffirmons notre engagement à moderniser continuellement nos prestations pour répondre aux besoins de santé de la communauté avec compassion et compétence”, a-t-elle déclaré.

Elle s’est dite convaincue que les médecins exploiteront pleinement ces équipements pour améliorer la qualité de vie de leurs patients. “Notre objectif est de faire de cet hôpital un havre de guérison, de compassion et d’excellence médicale”, a-t-elle dit. Elle a exhorté les équipes techniques à prendre le plus grand soin de l’investissement. Elle a exprimé sa reconnaissance au ministère de la Santé et du Développement social pour son précieux accompagnement et son partenariat fécond à leurs côtés.

