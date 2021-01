Pour apporter des changements de comportement et d’attitude des populations en matière de prévention contre la pandémie de la maladie à Covid-19, l’Association des Municipalités du Mali (AMM) avec l’appui financier des cités unies France a organisé un atelier de formation des élus locaux, agents de santé et autres acteurs sur la covid-19 les 26 et 27 janvier 2021 au Centre National De Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE).

Placée sous la présidence du président de l’Association des Municipalités du Mali, Yakouba Traoré, non moins maire de la commune rurale de Tagandougou, cette session de formation vise une prise de conscience des acteurs clés en matière de lutte contre la Covid-19. M. Traoré avait à ses côtés, Youssouf Diakité, Directeur Exécutif de l’AMM et Aboubacar Sangaré, le représentant de Cités Unies France.

Elles étaient cinq communes à bénéficier du professionnalisme et de la pédagogie du Dr Drissa Mansa Sidibé, enseignant chercheur à la Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie (FMOS). Il s’agit de la commune de Mandé dans la région de Koulikoro, la commune de Pélengana dans la région de Ségou, Tagandougou dans la région de Sikasso, Sangha, région de Mopti ainsi que la commune de Diré dans la région de Tombouctou.

Au cours de cet atelier de formation, Dr Sidibé a rappelé les participants que la maladie à Coronavirus appelée Covid-19 est une infection aigue des voies respiratoires bénignes, très contagieuse due à un virus dénommé Sras-Cov-2. Aux dires du formateur, cette maladie mortelle possède deux modes de transmission interhumaine. A savoir, la voie directe qui est l’inhalation des aérosols et la voie indirecte qui consiste la manipulation des objets souillés par des sécrétions narinaires des patients.

M. Sidibé a fait savoir aux participants de cette formation que les facteurs favorisants de cette maladie sont entre autres, l’âge, patient hospitalisé dans le même centre, les visiteurs, les sujets contacts étroits avec les patients infectés, le terrain taré, les diabétiques, les personnes souffrantes d’insuffisance rénale chronique (IRC), l’immunodépression, etc. Selon le spécialiste, la Covid-19 est sensible à une température de 60°, l’alcool de 70° et l’Eau de javel. Elle résiste 24h à une température ambiante sur surface dure, 7 jours à 20°C et 35 jours à 4°C.

Aux dires du formateur, le seul moyen d’éradiquer cette pandémie est de respecter les mesures barrières car, elle ne possède pas de traitement validé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). ‘’Plus de 80% de patients guérissent sans traitement particulier’’ a précisé Dr Sidibé. Aux termes de ces deux jours de travaux, les participants ont appris du Dr Drissa Manssa Sidibé, des compléments d’information et de sensibilisation sur la maladie à Coronavirus.

La cérémonie de clôture dudit atelier de formation a été marquée par la remise des fournitures scolaires, des kits sanitaires et des masques à l’AMM pour les communes participantes par le représentant du partenaire financier, Cités Unies Frances, Aboubacar Sangaré qui a été satisfait de la tenue de cette rencontre du donner et du recevoir.

Bintou Danioko

