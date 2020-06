Riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus : Le Ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille sensibilise les femmes leaders et les maîtres coraniques

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a procédé, le jeudi 4 juin dernier, dans la salle de conférence du Centre national de documentation et d’information pour femmes et enfants (Cndife), au lancement de ses activités de sensibilisation des femmes leaders et des maitres coraniques sur la Covid-19. La cérémonie était présidée par Moussa B. Tamboura représentant la ministre, en présence du représentant du maire de la commune III, Mamadou Kouyaté.

Après les mots de bienvenue du coordinateur des chefs de quartier, le représentant du maire de la commune III du district de Bamako s’est réjoui de l’organisation de cette activité à l’intention des femmes leaders et des maitres des écoles coraniques de sa commune. Selon lui, cela permettra d’organiser des ripostes afin de bien contenir cette pandémie qui secoue le monde entier.

A sa suite, le représentant du ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a remercié et félicité tous les partenaires qui ont accompagné ce programme, notamment Plan Mali. Et de rappeler que la maladie à coronavirus appelée Covid-19 est une nouvelle maladie qui a fait son apparition en fin 2019, à Wuhan en Chine. “La Covid-19 est actuellement devenue une pandémie. Ses effets négatifs se font ressentir lourdement sur le plan sanitaire, socio-économique, politique et culturel dans le monde entier”, a-t-il déploré.

En plus du ralentissement du commerce mondial, il dira que les mesures de confinement liées à la pandémie ont déclenché un choc sur la demande et l’offre, l’état psychologique des enfants, et occasionnent une multiplication des cas de violences basées sur le genre. Et de poursuivre que la crise sanitaire de Covid-19 est en train de se transformer en une crise socio-économique majeure car tous les pays concernés ont pris des mesures, selon leurs contextes respectifs pour y faire face.

En effet, dit-il, depuis l’annonce des deux premiers cas le 25 mars 2020, le chiffre continue malheureusement de progresser. “A ce jour, nous avons franchi la barre de mille cas. Notre pays, le Mali, ne fait pas exception. Il subit les effets néfastes de la pandémie”, a-t-il laissé entendre. Il ajoutera que pour pallier les effets néfastes de cette maladie, le président IBK a pris un certain nombre de mesures comme barrière de prévention, notamment la fermeture des frontières aériennes et terrestres ; la fermeture des boites de nuit et bars-dancing ; l’interdiction des ateliers, colloques et réunions ; la limitation du nombre de personnes à 50 au maximum dans les regroupements à l’occasion des cérémonies à caractère social; le couvre-feu de 21h à 05h du matin; la fermeture des écoles; la distanciation sociale (un mètre entre les personnes).

A ses dires, pour soutenir les populations et les travailleurs des secteurs publics et privés, le président a annoncé une série de mesures sociales dont la prise en charge des factures d’eau et d’électricité des personnes les plus démunies pour les mois d’avril et mai 2020 ; la distribution gratuite de céréales et d’aliments bétails aux populations vulnérables touchées par la Covid-19 ; la fabrication de masques lavables par des artisans locaux ; le programme présidentiel “un Malien, un masque”.

A le croire, en dépit de ces mesures salutaires, tous les secteurs porteurs ainsi que la majorité des emplois pour les femmes, l’épanouissement des enfants, et les conditions de vie des familles sont affectés par la crise. Et de poursuivre que son département, avec l’appui de ses partenaires, se propose de mener certaines activités qui visent à informer et sensibiliser les populations en général, mais surtout les femmes et les enfants en particulier, sur les mesures barrières ; doter des organisations de femmes, les écoles coraniques et les enfants de la rue en kits de prévention ; renforcer la résilience des femmes aux conséquences de la pandémie.

Pour finir, il a insisté particulièrement sur le respect des mesures, à savoir le port du masque dans les lieux publics ; éviter de se serrer les mains ; tousser ou éternuer dans son coude ou utiliser un mouchoir à usage unique ; éviter les accolades et les embrassades ; se laver régulièrement les mains au savon ; utiliser le gel hydro alcoolique. Boubacar PAÏTAO

