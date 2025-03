Vaccin contre le paludisme au Mali : 927 800 doses pour protéger les enfants.

C’est sous un soleil de plomb que le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, a réceptionné ce mardi 11 mars 2025 à l’aéroport International Président Modibo KEITA de Bamako- Sénou une importante quantité de vaccins de 927 800 doses évaluées à 2 171 052 000 FCFA de FCFA de l’Alliance pour le vaccin Gavi. Pour l’occasion, Mme le ministre était accompagnée des partenaires techniques et financiers de la santé, notamment l’UNICEF, l’OMS et aussi de ses services techniques.

En effet, l’introduction des vaccins contre le paludisme a commencé en 2019 dans trois pays d’Afrique que sont : le Kenya, le Malawi et le Ghana pour la phase expérimentale. A partir de 2024, 14 autres de la région africaine de l’OMS ont introduit le vaccin. L’OMS aujourd’hui envisage, avec l’appui des partenaires et l’engagement des différents gouvernements, d’étendre ce vaccin à 25 pays à l’horizon 2025.

Selon le ministre Assa Badiallo TOURE, le paludisme représente la principale cause de mortalité, de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans au Mali. A cet effet, ces vaccins viennent à point nommé pour continuer les travaux d’éradication en cours d’ici à 2030. Elle prévoit de lancer l’administration de ces vaccins le 25 avril prochain, date instituée journée internationale de lutte contre le paludisme. A partir de cette date, le vaccin entrera désormais dans la routine chez les enfants de 0 à 36 mois sur toute l’étendue du territoire, soit plus de 600 000 enfants concernés. Occasion pour elle de remercier l’Alliance pour le vaccin Gavi ainsi que les autorités de la transition pour tous les efforts déployés de l’initiative à l’embarquement jusqu’à la livraison.

Ce vaccin, à en croire le représentant de l’OMS, Patrick Kaboré, va énormément servir le Mali à initier son programme de vaccination contre le paludisme, qui est l’une des causes de mortalité et de morbidité chez les enfants. Il a rappelé que, dans le monde, on enregistre par an environ 260 millions de cas de palu avec près de 600 000 décès d’enfants. Cette charge poursuit- il est partagée en Afrique dans près de 95% des cas. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, ces vaccins vont servir à réduire la mortalité néonatale et maternelle à travers la protection des enfants contre le paludisme.

Les mêmes propos ont été tenus par Pierre N’GOM, représentant de l’UNICEF, qui a estimé que ces vaccins vont aider à réduire les fatalités et les cas de morbidité chez les enfants. C’est une première de pouvoir réduire les millions de décès d’enfants par an en Afrique. Donc, avoir un vaccin qui peut prévenir la majorité de ces maladies et de ces décès, c’est extrêmement important. Il a salué la volonté politique du gouvernement malien d’avoir pris la décision d’importer ces vaccins contre le paludisme.

Le Réseau de Communication du MSDS.

Commentaires via Facebook :