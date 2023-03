10ème réunion du Comité de Conformité interne de CBI BARAKA Mali : La finance islamique expliquée au public

Pour plus d’inclusion financière, Coris Bank International Mali a élargi ses offres et services avec beaucoup d’innovations. A titre illustratif, le Groupe Coris s’est lancé dans l’activité de la finance islamique à travers la mise en place de Branches Islamiques communément appelées « fenêtres islamiques ». Au Mali, cette Branche Islamique de CBI Mali, CBI BARAKA Mali, a été lancée en mai 2018 avec l’appui de la Société Islamique pour le Développement (SID) du Secteur privé filiale de la Banque Islamique de Développement (BID).

En faveur de la tenue de sa session, la filiale au Mali CBI BARAKA Mali a organisé une conférence de presse sur la finance islamique. Question de mieux informer le grand public du mode de fonctionnement de la finance islamique, la gamme de l’offre CBI BARAKA ainsi que la conformité de la banque.

Les conférenciers du jour étaient les membres du Conseil de Conformité Interne (CCI) à savoir son président le Dr Khouildi Abdessatar, président, l’Imam Ousmane Seydou Samaké et le Dr Bouaré Sidy tous deux membres du Conseil de Conformité interne.

Introduisant la session, la DG de Coris Bank international Mali, Sidibé Aïssata Koné, a brièvement expliqué la finance islamique tout en contextualisant son cadre de création. La BCEAO dans Instruction 002-003-2018 entrée en vigueur le 21 mars 2018 distingue deux catégories d’Etablissement de Crédit exerçant l’activité Bancaire conforme aux principes et règles de la Finance Islamique : ce sont les Etablissements de Crédit l’exerçant exclusivement et les Etablissements qui l’exercent partiellement à travers une Branche dédiée. La Branche constitue une plus souple qui consiste à conserver l’activité conventionnelle tout en exerçant l’activité FI parallèlement.

Et comme le définit Mme Aïssata Koné Sidibé, la finance islamique est l’ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la loi coranique (interdiction de l’intérêt ; de l’incertitude, de la spéculation, l’interdiction d’invertir dans des secteurs considérés comme illicites( alcool, tabac, jeux et paris etc). Mme Sidibé précise par ailleurs qu’à ce jour, l’offre CBI BARAKA est la seule banque qui propose l’offre de la finance islamique au Mali. La CBI BARAKA offre une panoplie d’offres à savoir : WaDI’A (comptes courants), compte d’investissement ; Mourabaha (financement) ; Ijar (Learning) pour les équipements et l’immobilier.

Parlant de conformité, les conférenciers tout en expliquant le lexique des offres, ils noteront que la finance islamique vise à augmenter le taux de bancarisation, à réduire les inégalités de revenus, et fait un partage de risque entre le client et la banque. Toute chose qui soutient les dires du Dr Khouildi Abdessatar à savoir la grande différence entre la finance islamique et la finance classique avec des modes opératoires bien différents.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

