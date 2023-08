Le jeudi 10 août 2023, l’ Agence Malienne de Métrologie a tenu la 11ème session de son conseil d’administration sous l’égide du ministre de l’industrie et du commerce, M. Alassane Moussa Diallo. Occasion pour eux de procéder à l’évaluation à mi-parcours de l’état d’exécution du programme d’activités de 2023 et du budget y affèrent.

La présente session qui s’inscrit dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de l’état d’exécution du programme d’activités de 2023 et du budget y afférent de l’AMAM (agence malienne de la métrologie), a été idoine pour son directeur Almoïmoune Ag Alhassane de présenter l’état d’avancement du service engagé pour la fiabilité et la conformité des instruments de mesures dans les activités économique au Mali. A ses dires, en six mois d’exercice, 28 activités ont été réalisées sur une prévision de 41 activités. De plus, l’agence a procédé à la vérification métrologique de 5050 instruments de mesures, toutes catégories confondues au cours du premier semestre 2023, surpassant ainsi son précédent bilan. S’agissant de son budget d’exercice 2023, qui est de 849 189 000 FCFA, il a été exécuté en recette à 50, 56% et 44, 08% en dépenses en date du 30 juin 2023.

Dans son intervention, le ministre Alassane Moussa Diallo, saluant la performance affichée, a félicité la dynamique de l’agence qui en dépit du contexte difficile du pays, est parvenue au cours du dernier semestre à accroître le rythme d’information et de sensibilisation des acteurs de la métrologie, et à contrôler de nombreuses mesures et instruments de mesures sur l’ensemble des zones d’activités économiques accessibles du territoire national.

« Ce résultat, satisfaisant, prouve l’engagement de la Direction et du personnel à relever le défi de la fiabilité des mesures et celui de la conformité des instruments de mesure de notre pays. », a –t- il déclaré. Tout en invitant l’AMAM à poursuivre ses efforts de lutte contre l’utilisation d’instruments de mesure non vérifiés dans les transactions commerciales, dans la production industrielle et la fraude sur la mesure.

Un élan que compte bien conserver l’ agence à en croire son directeur, Almoïmoune Ag Alhassane qui assure la fin du chantier de construction de la station de jaugeage de camion citernes d’’ici la fin de l’année. Et souligne que l’opérationnalisation de la station de jaugeage permettra d’accroître les ressources propres de l’AMAM.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

