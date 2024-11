17e session ordinaire du conseil d’administration : Une hausse de 8,20 % par rapport au budget 2024

L’Observatoire national de l’emploi et de la formation (Onef), a tenu ce mardi 5 octobre 2024, la 17e session ordinaire de son conseil d’administration, sous la présidence du ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré. Le budget prévisionnel de réalisation des activités prévues en 2025 est estimé à 1 652 863 000 F CFA, soit une hausse de 8,20 % par rapport au budget prévisionnel de 2024. Ces ressources, à entendre Mme le ministre, seront mobilisées auprès de l’Etat et des partenaires financiers.

De par l’exercice de sa mission, l’Onef produit régulièrement les indicateurs de l’emploi et de la formation qui permettent de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes de lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté dans notre pays.

La 17e session ordinaire a eu à son ordre jour : l’examen et adoption du procès-verbal de la 16e session ordinaire du conseil d’administration, la présentation de l’état d’exécution des recommandations de la 16e session ordinaire du conseil d’administration, l’examen et adoption du rapport d’activités projeté au 31 décembre 2024, l’examen et adoption du rapport d’exécution projeté au 31 décembre 2024, l’examen et adoption du rapport annuel de performance 2024, l’examen et adoption du programme d’activités 2025, l’examen et adoption du budget prévisionnel 2025, l’examen et l’adoption du contrat annuel de performance 2025.

Les rapports d’activités et financiers projetés au 31 décembre 2024 font ressortir respectivement un taux de réalisation de 92,1 % des activités et un taux d’exécution de 95,4 % sur 59,14 % du budget prévisionnel mobilisé. Parmi les activités réalisées en 2024, on peut citer : la réalisation de l’étude sur l’insertion et l’employabilité des diplômés en sciences économiques et de gestion, la réalisation d’une enquête de satisfaction des actifs des filières lait local et pomme terre dans la région de Sikasso dans le cadre du Programme ML1026, la réalisation de l’enquête sur l’insertion professionnelle des jeunes formés ; la formation initiale qualifiante et formation par apprentissage, cohorte 2023 ; la réalisation d’une étude approfondie sur l’analyse du profil des jeunes ni en éducation, ni en emploi et ni en formation ; la mise en place d’une bibliothèque numérique accessible à partir du site web de l’Onef.

Selon Mme le ministre, l’année 2025 marque la quatrième année de mise en œuvre du nouveau plan stratégique de développement, qui court jusqu’à l’horizon 2026, et s’articule autour de quatre axes ; à savoir : l’amélioration de la gestion et le renforcement de capacités de l’Onef, l’amélioration de la collecte, du traitement et de l’utilisation des statistiques de l’emploi, l’amélioration de l’adéquation de la formation aux demandes du marché du travail, le développement de l’analyse, l’amélioration de la diffusion et promotion de l’utilisation des données statistiques sur le marché du travail.

Le budget prévisionnel de réalisation des activités prévues en 2025 est estimé à 1 652 863 000 F CFA, soit une hausse de 8,20 % par rapport au budget prévisionnel de 2024. A entendre Mme le ministre, ces ressources seront mobilisées auprès de l’Etat, des partenaires financiers comme la Coopération luxembourgeoise dans le cadre de la mise en œuvre des programmes MLI021, 022 et 026, l’Organisation internationale du travail (OIT), le Fonds international pour le développement agricole (Fida) à travers le projet Fier et les prestations de l’Onef.

“L’accompagnement de ces différents partenaires est la preuve de la vitalité de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (Onef)”, a-t-elle témoigné. Mme Bagayoko Aminata Traoré termine en exhortant l’ONEF à œuvrer sans relâche dans la recherche de nouveaux partenaires en vue de diversifier ses sources de financement, condition sine qua non pour la production des données statistiques fiables et régulières sur l’emploi et la formation.

“Cette année, malgré les contraintes financières nous avons eu un bilan positif, nous avons pu réaliser une grande partie de nos activités”, a expliqué le directeur général de l’Onef, Boubacar Diallo. Il dira que le taux de réalisation des activités projetées au 31 décembre 2024 tourne autour de 92 %, ce qui signifie, selon lui, que le travail du personnel a été excellent.

Parmi les réalisations, l’Onef a fait d’importantes études, notamment l’étude sur l’insertion et l’employabilité des diplômés en sciences économiques et gestion qui avaient un plus fort taux de chômage. La structure a également réalisé une bibliothèque numérique accessible sur son site web.

Pour le directeur général, les perspectives s’annoncent bonnes pour l’année 2025 au regard de la légère augmentation du budget par rapport à 2024.

Ibrahima Ndiaye

