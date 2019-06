« La prolifération des équipements contrefaits : quel impact pour le consommateur ? » était le thème du 1er forum 2019 Amrtp / Consommateurs, dont la cérémonie d’ouverture s’est déroulée, le vendredi 21 juin, à l’hôtel Millenium. C’était sous l’égide du secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et de la Prospective, Cheick Oumar Maïga.

-Maliweb.net- Le président de l’Amrtp, (Autorité malienne de régulation des télécommunications de l’information et de la communication et des postes), Cheick Sidi Mohamed Nimaga, a dès l’abord déclaré que la commercialisation, la vente, la fourniture, l’installation et l’entretien des équipements de télécommunication, sont conditionnés à l’obtention d’un agrément délivré par sa structure. D’après lui, la prolifération des équipements contrefaits impactent négativement non seulement la qualité des services fournis mais aussi et surtout la santé des consommateurs et le cadre de vie de la population.

Les effets négatifs sur la santé peuvent, selon lui, se traduire par l’exposition de l’utilisateur à des produits dangereux contenus dans l’appareil, à des débits d’absorption spécifique (DAS) très élevés et aux explosions de batterie. Avant de terminer, il a assuré les participants que l’Amrtp joue et jouera sa partition dans la protection des populations notamment des consommateurs.

Le secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et de la Prospective, Cheick Oumar Maïga a, pour sa part, déclaré que le développement et la transversalité du secteur de la télécommunication/TIC est sans pareil. « En perpétuelle évolution, il est sans aucun doute celui du plus grand nombre d’utilisateurs de service », a précisé, Cheick Oumar Maïga. Tout en saluant le choix du thème, Le secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et de la Prospective a indiqué que cette conférence est une occasion pour édifier les consommateurs sur le respect des normes et sur les dangers que représentent les produits contrefaits.

C’est pourquoi, il a exhorté le conférencier à fournir le maximum d’informations et dans un langage accessible. Cheick Oumar Maïga a assuré de la disponibilité de son département à exploiter les recommandations issues du forum.

Au nom des associations de consommateurs, Dembélé Coumba Tangara s’est engagée à lutter efficacement contre la prolifération des produits contrefaits. Ce forum est une occasion pour l’Amrtp et les associations de consommateurs de se donner la main pour le bonheur de la population malienne.

