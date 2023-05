La communauté rwandaise résidant au Mali, a commémoré la 29ème édition du Génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994 sous le thème « KWIBUKA29 : MEMOIRE-UNITÉ-RENOUVEAU ». C’était en faveur une cérémonie organisée le dimanche 30 avril 2023 au Centre International de Conférence de Bamako en présence du ministre des maliens établis à l’extérieur et de l’ambassadeur de la République du Rwanda au Mali avec résidence le Sénégal en plus des membres du Corps diplomatiques et d’autres personnalités.

IL y a 29 ans de cela que le monde a été bouleversé par le génocide survenu au Rwanda en 1994. Une atrocité que le Conseil de sécurité des Nations Unies, en 2014, en adoptant la résolution 2150, a décidé d’appeler « le Génocide contre les Tutsi ». En effet, pendant une période de 100 jours, plus d’un million de Tutsi ont perdu la vie. La commémoration du génocide est donc l’occasion de rendre hommage aux victimes, saluer leur mémoire et compatir à la douleur des survivants et l’ensemble du peuple rwandais, ont fait savoir les organisateurs. A cet effet, une semaine officielle de deuil national aux dates du 7 au 13 avril de chaque année sont consacrées à l’organisation d’activités dédiées à la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsi. En plus de la semaine officielle de deuil national, d’autres activités sont menées jusqu’ à 100 jours période pendant laquelle les hommages se poursuivent en mémoire aux morts. M. Jean Pierre Karabarange, l’ambassadeur du Rwanda au Mali dans son intervention, tout en saluant la mémoire des défunts, a regretté la barbarie du génocide, et salué la bravoure des héros qui ont mis fin au génocide. Une lutte pour la libération, la justice conduite par Paul KAGAME, l’actuel président du Rwandais. Malgré cette dure épreuve de son histoire, l’ambassadeur du Rwanda au Mali, note que son pays est engagé dans un processus de réconciliation, de construction et de développement de son histoire. Toutefois, il insiste pour que justice soit rendue, que les actes des auteurs du génocide de 1994 ne restent pas impunis. Ceci conformément à l’esprit de la commémoration qui est une occasion pour rendre hommage aux victimes, de restauration de leur dignité et de rappeler que justice soit rendue.

Le Ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur, représentant le gouvernement, a exprimé au peuple rwandais la compassion et la solidarité du peuple malien. La cérémonie a également enregistré des témoignages des survivantes du génocide, des déclarations de poèmes, des chants. Dans la même lancée des bougies ont été allumées pour les défunts.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :