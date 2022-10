Dans le cadre de son Projet de Formation aux AGR (Activités Génératrices de Revenus), en partenariat avec l’ONG AFAD à travers son Comité de Veille de Bozola, le Conseil Local de la Jeunesse de Bozola (CLJ-Bozola) a pris l’initiative d’outiller 30 jeunes filles en Coupe-Couture pour une durée de 6 mois et 30 femmes en savonnerie pour 2 mois. A cet effet, le lancement de ces formations a eu lieu le samedi 24 septembre dernier à Bozola en présence du maire du quartier, Binèfou Sylla, de la Présidente du CLJ-Bozola, Rokia Soumano et du Président du Comité de Veille de Bozola, Malick Niang.

Le projet de Formation aux AGR de 30 Jeunes Filles et Femmes de Bozola en Coupe-Couture et Savon du CLJ en collaboration avec l’ONG AFAD à travers son Comité de Veille de Bozola fut lancé le samedi 24 septembre à Bozola. Il s’agit d’un projet qui donne l’occasion aux jeunes filles et femmes d’être formées en Coupe-Couture et en savonnerie avec l’appui de son partenaire, l’ONG AFAD.

Représentant sa mairie et celle de la Commune II, Binèfou Sylla a juste trouvé salutaire cette initiative et un moyen pour contribuer au développement du quartier de Bozola. « J’encourage la Présidente, Rokia Soumano d’être toujours sur cette lancée bien que ça ne soit une chose facile. Je les appelle à être persévérants et déterminés pour mener à bout cette initiative » a-t-il affirmé.

Sur le déroulé du projet, la Présidente du CLJ de Bozola Rokia Soumano, dans un langage clair a indiqué que cette formation des Jeunes Filles en Coupe-Couture aura deux volets. A savoir, un premier volet concernant celles qui ont un niveau scolaire. Lesquelles seront formées en théorie et pratique sur les techniques de coupe et couture.

Quant au deuxième volet, dira-t-elle, il touche les non scolarisés, qui suivront directement des notions en pratique, pendant 6 mois.

Pour la savonnerie, notamment les techniques de fabrication du savon qu’on appelle ‘’Gabacourouni’’ (venant de la Côte d’Ivoire), du savon morceau, de l’eau de javel et du savon liquide, d’après elle, les femmes ciblées à cet effet sont celles qui ont un certain âge pour une durée de deux mois.

En somme, l’objectif recherché après ces formations, affirme Mme Soumano, est de mettre des kits à la disposition des bénéficiaires et chercher des fonds auprès d’autres partenaires pour les financier et les octroyer des matériels pour qu’elles puissent entreprendre, car il s’agit des AGR (Activités Génératrices des Revenus).

« Notre objectif n’est pas que former 30 jeunes mais aller au-delà de ça, et former tous les jeunes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de notre appui », c’est sur cette note d’espoir qu’elle a conclu son intervention. Par Mariam Sissoko

