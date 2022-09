Le Gouvernement du Mali, avec l’appui financier de la Banque mondiale et de l’Agence Française de Développement et l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et de l’Organisation Ouest – Africaine de la Santé (OOAS), a organisé le lundi 5 septembre 2022 à l’hôtel Radisson Collection ex Sheraton de Bamako, la cérémonie de lancement de la troisième édition de la campagne nationale de communication « Strongher Together », signifie en français ” Plus forts Ensemble” du projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel » (SWEDD), sous le thème : Éducation et leadership féminin.

Placée sous la présidence du Professeur Bréhima Kamena, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines de l’Aménagement du territoire et de la Population, cette cérémonie, selon ses organisateurs, constitue un événement majeur dans le cadre du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende démographique au Sahel. C’était en présence de son collègue de l’Entreprenariat jeune, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Bakary Doumbia, du Coordinateur national du SWEDD-Mali, Moussa Sidibé, ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers du SWDD dont la Banque mondiale, de UNFPA, de l’AFD.

La campagne « Strongher Together » est une initiative des pays SWEDD, en collaboration avec leurs partenaires pour atténuer les impacts négatifs de la Covid – 19 sur les activités d’autonomisation des femmes. Cette troisième édition, selon le Coordinateur national du Projet SWEDD-Mali, Moussa Sidibé, s’appuie sur les résultats des deux premières, comme une stratégie, qui a permis de mobiliser plusieurs acteurs de changement dont les chefs religieux, les communicateurs traditionnels, les jeunes, les organisations de la société civiles, les décideurs politiques et institutionnels, les organisations de femmes, les juristes, et les artistes des pays du SWEDD.

Le lancement de cette 3è édition qui a eu lieu le lundi 5 septembre 2022 sous le thème « Education et leadership Féminin» a vu la participation des ministres membres du Comité national de pilotage du projet SWEDD, des organisations de la société civile, du secteur privé et des leaders religieux et coutumiers. Avec comme invité d’honneur M. Ousmane Mamoudou Kane, ministre mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, Président du Comité régional de pilotage du SWEDD.

Cette campagne qui s’étendra de Septembre 2022 au prochain lancement, selon le coordinateur du SWEDD, vise à établir un lien entre l’éducation des filles et le développement des pays du Sahel. Elle se focalisera sur le maintien des filles à l’école, l’accès à la formation, à l’emploi, aux opportunités économiques et aux instances de prise de décisions, l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et l’hygiène menstruelle, la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. La présente Campagne « Strongher Together » selon M. Sidibé, permettra de sensibiliser les communautés, les parents, les enseignants et toutes les parties prenantes sur la prise en compte de la situation particulière des adolescentes l’urgence de continuer les services d’éducation ; la mise en place des espaces sans pour les jeunes filles à la nécessité de prévention et de prise en charge des cas de violences basées sur le genre.

Présentation du Bilan de mise en œuvre de la phase 1 du SWEDD, des témoignages, des projections audios visuelles des réalisations de la 2è édition, des prestations artistiques ont été marqué cette cérémonie de lancement.

Rappelons que, le projet SWEDD est une initiative régionale regroupant neuf (9) pays du Sahel et bientôt 13 pays de l’Afrique de l’ouest et du centre. Lancé en novembre 2015 avec le soutien financier de la Banque mondiale, l’appui technique du Fond des Nations Unies pour la population (UNFPA) et de l’Organisation Ouest -Africaine pour la Santé (OOAS), le projet SWEDD vise globalement à accélérer la transition démographique, à déclencher le Dividende démographique et à réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel.

AMTouré

