45e session ordinaire du conseil d’administration du BUMDA : Le budget de l’année 2024 en débat

Lundi 11 décembre 2023 s’est tenue la 45e session ordinaire du conseil d’administration du Bureau malien du droit d’auteur (Bumda). L’occasion était bonne pour le président du conseil d’administration, le ministre Andogoly Guindo, de faire le bilan de l’année 2023 et de se lancer dans les perspectives budgétaires de l’année 2024 pour insuffler une nouvelle dynamique au Bumda.

Cette 45e session de fin d’année a permis, entre autres, l’examen et adoption du compte rendu de la 44e session ordinaire, l’examen et adoption du rapport d’activités 2023 et des recommandations de la 44e session ordinaire.

Il a été aussi question de l’examen et adoption du rapport d’exécution du budget 2023 et de se projeter sur l’adoption du projet budgétaire de 2024.

Malgré le contexte sociopolitique et économique en filigrane les séquelles de la pandémie du Covid-19 et les sanctions de la Cédéao, le Bureau malien du droit d’auteur a réalisé un taux d’exécution du programme 2023 de l’ordre de 75,51 % des prévisions, soit 636 004 177 F CFA.

Le budget prévisionnel de l’année 2024 en recettes et dépenses est estimé à 1 001 112 658 F CFA, soit une augmentation de 4,17 % par rapport aux prévisions de l’année 2023.

Dans son discours le président du conseil d’administration, Andogoly Guindo non moins ministre en charge de la Culture a remercié les membres de la direction générale du Bureau malien du droit d’auteur pour le travail abattu au titre de l’année 2023 et les a invités à plus de courage et de performance pour la nouvelle année qui pointe à l’horizon. Selon le ministre pour gagner ce pari, le Bumda devrait accentuer la communication, la sensibilisation et la formation auprès de ses sociétaires.

“Malgré ces résultats encourageants, force est de reconnaître que des efforts doivent être faits en vue d’améliorer les performances, notamment dans la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée et le recouvrement des redevances de droit d’auteur et de droits voisins auprès de grands utilisateurs d’œuvres. J’invite la direction générale du Bureau malien du droit d’auteur à accentuer la communication, la sensibilisation et la formation”, a insisté le ministre Guindo.

