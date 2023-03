5ème édition de la nuit des femmes battantes et combattantes : Le Prix Lobbo Traoré décerné ce 10 mars à Mme Diarra Mariam Traoré

Promotrice de « LADIES HOUSE », Mme Diarra Mariam Traoré est une entrepreneure sociale très engagée pour la défense des droits de la femme. L’élégante trentenaire qui n’a pas connu un seul mois d’inactivité professionnelle au delà de ses congés de maternité, reçoit, ce 10 mars 2023, le prix Lobbo Traoré lors de la 5ème édition de la nuit des femmes battantes et combattantes de Daffédjé Evénementiel. Une récompense bien méritée pour cette esthéticienne et cheffe d’entreprise.

Détentrice d’une maîtrise en Ingénierie commerciale et de deux certificats de formation en esthétique, Mme Diarra Mariam Traoré est la benjamine d’une famille de quatre enfants. Gérante d’Agence générale à la compagnie d’assurance NSIA, l’Ingénieure Commerciale se lance à la quête d’un épanouissement professionnel. A la recherche de son métier de rêve, elle se souvient de sa passion, celle de devenir « esthéticienne ». Malgré le poids de l’entretien de la famille, elle entreprend des formations et obtient deux certificats avec succès. Ses professeurs sont largement séduits par son talent et son amour pour ce métier. « Il n’y avait aucun doute, elle est faite pour ce métier, elle a ça dans le sang », soulignent-ils.

Elle réussit sans peine sa reconversion. Ambitieuse, elle décide de s’installer à son propre compte en créant sa propre entreprise. Au delà de sa motivation, elle bénéficie un soutien de taille, celui de son mari qui lui apporte le 1er financement pour l’aménagement de son institut. En 2017, elle porte sur les fonts baptismaux une entreprise individuelle « LADIES AND GENTLEMENT » qui va devenir plus tard « LADIES HOUSE ». En cinq (5) d’existence, ce complexe composé d’une Boutique et d’un Institut de beauté a fait du chemin grâce au savoir-faire et au management de sa promotrice. « LADIES HOUSE » emploie une dizaine de salariés, exclusivement composés de femmes.

Battante, elle a fait de la lutte pour les droits de la femme en général, et celui de la jeune fille en particulier, son cheval de bataille.

Des conseils pour celles et ceux qui veulent se lancer ?

Mère et épouse, l’entrepreneure concilie parfaitement sa vie professionnelle avec celle familiale. Aujourd’hui, elle partage son expérience avec les jeunes filles afin de les conscientiser. « Ce n’est pas du tout facile de combiner tout ce que je fais avec la vie de mère, mais j’arrive quand même à m’en sortir. J’ai obtenu mon diplôme d’Ingénieur commercial sans problème, une façon de dire aux jeunes filles que c’est possible d’élever des enfants et de poursuivre ses études. Je fais l’effort de combiner les multiples responsabilités que j’ai avec ma vie de mère parce que je sais faire la part des choses.», conseille-t-elle. Mère de cinq enfants, elle affiche plutôt fière allure comme en témoigne son côté attractif mis en relief par une beauté exceptionnelle.

Correspondance particulière

