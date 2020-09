6ème mois de l’enlèvement de Soumaila Cissé : L’URD multiplie les actions en faveur de la libération de son président

Il y a six mois, depuis le 25 mars 2020, que l’ancien patron de l’UEMOA, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances du Mali, candidat arrivé au second tour des élections présidentielles en 2002, 2013 et 2018, chef de file de l’opposition malienne, président de l’URD et du FSD, chef de famille, l’honorable Soumaila Cissé a été enlevé. À l’occasion des 6 mois de sa détention, son parti, l’Union pour la République et la Démocratie (URD) a organisé des séries de lecture du saint Coran et d’autres activités en faveur de sa libération.

6mois, plus de 200 jours, la famille biologique et politique de Soumaila Cissé est sans nouvelle de lui, ses camarades sont sans nouvelles de lui, des millions de Maliens acquis à sa cause sont sans nouvelle de lui, le Mali est sans nouvelle de lui, l’Afrique est sans nouvelle de lui, le monde est sans nouvelle de lui. Durant toute cette période, son épouse, Mme Cissé Astan Traoré, vit dans la solitude ; le quotidien de ses enfants est partagé entre l’incertitude et l’espoir de voir leur père regagner la famille ; ses camarades politiques souffrent du vide que son absence a créé depuis 6 mois ; ses sympathisants vivent dans l’impatience ; bref tout le monde souffre de cette absence longue et dure de l’honorable Soumaila Cissé.

À l’occasion des 6 mois de l’enlèvement de son charismatique président, le parti de la poignée de main s’est mobilisé partout à travers le monde pour obtenir la libération rapide de ce dernier. Le vendredi dernier, 25 septembre 2020, 6ème mois de l’enlèvement de Soumaila Cissé, presque toutes les sections de l’URD, à l’intérieur comme à l’extérieur du Mali ont organisé des cérémonies de lecture du saint Coran pour implorer le retour sain et sauf de leur président.

À Bamako, la capitale, toutes les six (6) sections de l’URD ont tenu la lecture du Coran. Si certaines sections ont organisé la lecture le vendredi, d’autres comme la section de la commune V, a organisé la sienne le samedi dernier.

Dans la région de Sikasso, plusieurs cérémonies ont été organisées en faveur de la libération de l’enfant de Niafunké. « À l’occasion des 6 mois d’enlèvement arbitraire et barbare du Président Soumaila Cissé, les sections de la région de Sikasso organisent ce jour vendredi 25 septembre diverses manifestations pour sa libération saine et sauve dans les plus brefs délais », nous a informé le coordinateur régional de l’URD de Sikasso.

À Bougouni, l’URD a organisé la cérémonie de lecture du saint Coran suivi d’un point de presse pour réclamer la libération de Soumaila Cissé.

La section URD de Kolondiéba, elle, a organisé une marche populaire partant de la mairie en traversant la ville avec le retour prévu sur la place publique municipale. Cette marche a eu lieu le vendredi dernier à partir de 14 heures.

Les sections de Kadiolo, de Yanfolila, de Sikasso, de Koutiala et de Yorosso ont également organisé la lecture du saint Coran, le vendredi dernier.

À Yorosso, selon nos informations, chaque sous-section a été invitée aussi à organiser sur place sa manifestation.

Dans la région de Koulikoro, la section URD de Kati a organisé une grande prière musulmane et chrétienne ce vendredi au conseil de cercle de Kati à 15h précise pour le retour du Président Soumaïla Cissé.

Dans la région de Mopti, la lecture du saint Coran a été organisée par la section URD de Tenenkou et de Youwarou.

En plus de ces prières organisées par les sections URD , les proches collaborateurs de Soumaila Cissé dont Dr Choguel Kokalla Maiga, Me Mountaga Tall ont appelé à la libération du chef de file de l’opposition. Pour eux, les nouvelles autorités du Mali doivent faire de cette question une priorité.

À l’international, des grandes personnalités dont des députés, des ministres ont appelé à sa libération.

Boureima Guindo

