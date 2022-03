Essentiellement consacrée à l’état d’exécution du budget 2021; l’état d’exécution du programme d’activités 2021 ; le projet de programme d’activités 2022 ; l’examen et l’adoption du projet de budget 2022 ; et le projet de budget 2022 de la gestion déléguée de l’assurance maladie obligatoire (AMO), la 95ème session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) a permis aux Administrateurs de concevoir les meilleures orientations possibles aux activités de l’INPS pour lui permettre de réaliser les objectifs stratégiques fixés.

Le président du Conseil d’Administration de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), M. Yacouba Katilé, a présidé le lundi 28 février dernier au siège de la structure, les travaux de la 95ème session ordinaire de son Conseil d’Administration. C’était en présence du Ministre de la Santé et du Développement social, des Administrateurs et des membres de la direction générale sous la conduite de M. Ousmane Coulibaly, le nouveau Directeur général. Une session ordinaire essentiellement consacrée à l’état d’exécution du budget 2021; l’état d’exécution du programme d’activités 2021 ; le projet de programme d’activités 2022 ; l’examen et l’adoption du projet de budget 2022 ; et le projet de budget 2022 de la gestion déléguée de l’assurance maladie obligatoire (AMO).

​Occasion souhaitée par M. Yacouba Katilé dans son discours d’ouverture de souhaiter les meilleurs vœux de bonne et heureuse année de tout un chacun. Aussi, il a remercié les Administrateurs pour leur présence effective mais aussi et surtout pour leur constante disponibilité.

​Cette session, aux dires du président du Conseil d’Administration, se tient dans un contexte particulier marqué par la crise multidimensionnelle aggravée par les sanctions de la CEDEAO et d’autres partenaires internationaux. Malgré ces situations exceptionnelles, la nouvelle direction de l’INPS et son personnel ont décidé du maintien du niveau du budget prévisionnel tel que prévu en décembre 2021.

​La situation actuelle du Mali oblige à resserrer les rangs afin de faire face à l’adversité dont notre nation est objet. Aujourd’hui, a-t-il souligné, notre pays a besoin de plus de solidarité nationale et de cohésion sociale pour surmonter la crise à la fois sécuritaire et politique.

Par son rôle de plus grand distributeur de revenus sociaux, d’allocations de ressources et même d’encouragement à l’emploi, l’INPS demeure pour l’Etat, l’outil le plus précieux pour enclencher des processus d’investissement et de stimulation de l’économie nationale.

​C’est pourquoi, le président du Conseil d’Administration a demandé aux Administrateurs de concevoir les meilleures orientations possibles aux activités de l’INPS pouvant lui permettre de réaliser les objectifs stratégiques qui lui seront fixés.

Parlant du bilan financier de l’année écoulée, il dira que l’atteinte des objectifs de recettes de 2021 chiffrée à 198.151.067.788 francs cfa a permis à l’institut de respecter tous ses engagements notamment le service régulier de paiement des prestations techniques.

​Ainsi, au cours de l’exercice 2021, l’INPS a payé au titre des prestations techniques les sommes suivantes : Pensions de retraite : 81.854.541.574 francs cfa ; Prestations familiales : 13.710.381.982 francs cfa ; et Risques professionnels (AT/MP) : 1.205.581.021 francs cfa. Ainsi, à la date du 31 décembre 2021, l’institut dégage un solde d’exploitation de 13.554.984.733 f francs cfa.

​Motifs de satisfaction pour le président du Conseil d’Administration qui n’a pas manqué d’adresser ses vifs remerciements et encouragements aux partenaires sociaux (employeurs-travailleurs-retraites) et à l’ensemble du personnel de l’INPS.

​Quant au projet de budget 2022 de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), il s’inscrit dans le cadre du renforcement de la protection sociale et s’appuie sur les axes stratégiques déclinés en activités dans le programme d’activités 2022. Ceci permettra à l’institut d’exécuter sa mission avec efficience et d’assurer sa participation au développement économique et social du Mali.

​Ainsi, le budget de l’institut pour l’année 2022, est arrêté en recettes à 240.174.207. 743 francs cfa et en dépenses à 221.815.747.743 francs cfa et dégage un excédent prévisionnel de 18.358.460.000 francs cfa.

​Le budget 2022 connait une augmentation de 18,28% au titre des recettes et de 17,76% au titre des dépenses par rapport à l’année 2021.

​En ce qui concerne (AMO), le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire le projet de budget pour l’année 2022 prévoit 53.403.469.383 f cfa contre 44.519.000.000 f cfa en 2021, soit un taux d’accroissement de 19,95%.

​S’agissant du programme d’activités 2022, il participe à coup sûr à l’atteinte des objectifs stratégiques numéro 09 du Plan Décennal de Développement Sanitaire et Sociale du Mali (PDDSS) 2014-2023 adopté lors de la 75ème session ordinaire du Conseil d’administration du 24 décembre 2014 relatif au renforcement de la protection sociale. Aussi, il prend en compte les recommandations des missions d’audit, de vérification et d’inspection intervenues courant 2019, 2020 et 2021.

Pour terminer, M. Yacouba Katilé s’est beaucoup penché sur les activités programmées en 2022 qui s’articulent autour des axes majeurs, entre autres l’amélioration de la gouvernance ; l’amélioration de la qualité des services ; le renforcement de la capacité des ressources humaines ; l’amélioration de la gestion comptable et financière ; la digitalisation des processus et dématérialisation des encaissements et des paiements ; la maitrise des charges techniques et administratives ; l’audit des procédures ; le renforcement du contrôle interne ; la lutte contre la fraude ; la mise en œuvre des recommandations issues des missions d’audit et de vérification du système ; la diversification des ressources et enfin l’élargissement de la base de la couverture sociale.

​La fin de cette session a été marquée par l’adoption des propositions et suggestions pertinentes pour hisser l’INPS à la hauteur des attentes de ses usagers.

Youssouf SANGARÉ

