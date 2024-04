Pour la neuvième année consécutive, la Banque malienne de développement du Mali (BDM-SA), dans le cadre de son opération ramadan solidaire a remis hier jeudi un important don à plusieurs lieux saints du pays. Ce sont plus de 40 mosquées du district de Bamako et de l’intérieur du pays qui sont concernées par cette opération.

C’est à la mosquée des 300-Logements de Tokorobougou en Commune V du district Bamako que cette opération a été lancée par le secrétaire général de la BDM-SA, Cheick Fanta Mady Kéita, accompagné de plusieurs responsables de l’établissement.

Au nombre desquels des cadres de la direction du marketing, de la direction des moyens généraux, du responsable de la communication, des membres du comité syndical.

Avant de procéder à la remise des dons aux fidèles musulmans de ces lieux de culte, le secrétaire général de la BDM-SA Cheick Fanta Mady Kéita intervenant au nom des responsables de cette structure financière a donné d’amples explications sur cette initiative. Ainsi, il a indiqué que l’opération concerne des fidèles de certaines mosquées de Bamako et certaines villes qui abritent des agences ou des points de vente de la BDM-SA. “En plus des 13 mosquées de Bamako, l’opération a donc été étendue à 31 autres lieux de culte dans les villes et localités abritant des agences ou des points de vente BDM-SA. Le coût global de l’opération s’élève à 40 millions F CFA. Chaque mosquée a reçu : un bœuf d’une valeur de 400 000 F CFA, 200 kilos de riz, 250 kilos de sucre, 40 litres d’huile et une enveloppe de 150 000 F CFA”, a précisé M. Kéïta.

Après l’étape de la mosquée des 300-Logements de Torokorobougou, la forte délégation a mis le cap sur celle de la mosquée du Quartier-Mali, puis celle de Niamakoro faisant le tour des 13 lieux de cultes concernés par cette opération, dont la Grande mosquée de Bamako. Partout, où la délégation s’est rendue, elle a procédé au même exercice : don de vivres, d’une enveloppe et un bœuf aux responsables du lieu de culte. L’occasion était bonne par le secrétaire général d’exprimer toute l’attention que leur structure porte sur l’Homme malien, plus précisément, en cette période de ramadan.

“Venir en appui à nos concitoyens pour les aider à faire de ce mois béni, un véritable temps de dévotion absolue à Allah et de respect des principes de l’islam, est un devoir religieux à haute rétribution divine”, a souligné le secrétaire général de la BDM-SA, ajoutant au passage que cette initiative entre aussi dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Ce geste de solidarité du premier groupe bancaire malien a été salué à juste titre par les bénéficiaires, qui ont fait non seulement des bénédictions pour la banque mais aussi pour le pays.

“L’islam est une religion de partage et celui qui accepte de faire des dons en ce mois bénis de ramadan surtout à l’approche de la fête mérite une attention particulière. C’est pourquoi nous remercions la BDM-SA, qui vient de perpétuer une tradition car cela fait des années que nous recevons ces cadeaux de sa part”, s’est réjoui Mohamed Hadi Sall intervenant au nom de l’imam.

Le message, tout comme le geste qui l’accompagne, a été partout apprécié par les imams et les comités de gestion des mosquées visitées. Ils ont formé des bénédictions pour une plus grande prospérité de la banque dans un Mali qui avance dans la paix, la santé et la cohésion sociale. Aussi, au Quartier-Mali, les fidèles n’ont pas caché leur joie après la cérémonie de remise symbolique. “Au nom de l’imam de la Grande mosquée du Quartier-Mali, du chef de quartier et au nom de l’ensemble des fidèles musulmans de ce lieu saint, nous remercions tout le personnel de la BDM-SA pour cette action de solidarité, du directeur jusqu’au planton. Ce geste à une importance particulière pour la simple raison que même si on donne à quelqu’un une simple datte durant le mois béni de ramadan cela est une grande chose à fortiori des vivres, un bœuf et une enveloppe. Nous demandons au Bon Dieu de d’assister la BDM-SA, son personnel et de veiller sur le pays”, a déclaré Boubacar Sissoko intervenant au nom de l’imam. Notons que ce sont 43 mosquées qui sont concernées par cette opération.

Kassoum Théra

