A l’occasion du mois béni de Ramadan : L’ambassadeur Driss Isbayene offre un Iftar à des personnalités !

Des prières pour le Roi Mohammed VI et le Royaume chérifien

C’est dans une atmosphère conviviale et fraternelle que l’ambassadeur du Roi Mohammed VI à Bamako, Driss Isbayene, a offert un Iftar à des personnalités issues de différentes couches. Diplomates accrédités au Mali, membres de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, du Conseil fédéral des adeptes de la Tariqa-Tijanie du Mali (Confenat) et de l’Association d’Amitié Mali-Maroc (Amama) ont participé à ce repas de rupture du jeûne. Une belle manière de renforcer la coopération entre deux pays frères et amis, le Royaume du Maroc sous le leadership éclairé du Roi Mohammed VI et la République du Mali sous la conduite du colonel Assimi Goïta.

u même titre que la Shahâda (profession de foi), la Salât (la prière à la fréquence de cinq par jour), la Zakât (aumône annuelle) et le Hajj (pèlerinage aux lieux saints de La Mecque), le Ramadan fait partie des cinq piliers de l’Islam, les prescriptions qui incombent impérativement à tout musulman digne de l’être.

Et le Ramadan est concrètement le nom du neuvième mois de l’année dans le calendrier hégirien. De l’arabe “ramida”, le mot ramadan signifie chaleur intense, car “faire son ramadan” est considéré comme une bonne action brûlant les péchés. Le mois de Ramadan est le mois le plus saint du calendrier islamique, c’est durant ce neuvième mois du calendrier lunaire que le Coran a été révélé au Prophète (SAW) durant la “Nuit du Destin” (Laylat Al Qadr), par l’archange Gabriel.

Le jeûne de ce mois est ordonné aux musulmans en ces termes dans le livre sacré : “Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être serez-vous pieux ?” (Sourate 2, verset 183).

Ce mois béni est aussi un moment intense de communion, de solidarité, de réjouissances. Et quoi qu’il en soit, le mois de Ramadan devra être un moment intense qui mettra à l’honneur la générosité, l’hospitalité, la patience et la ténacité. C’est ce que l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayene a bien compris en offrant un Iftar à des personnalités de différentes couches.

Ce fut d’abord le groupe des ambassadeurs arabes et du monde islamique accrédités au Mali avec comme invité d’honneur, le ministre en charge des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Alhamdou Ag Ilyène. Ensuite, le vendredi 7 avril 2023 (jour saint) les membres de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, du Conseil fédéral des adeptes de la Tariqa Tijanie du Mali (Confenat) et de l’Association malienne d’amitié Mali-Maroc (Amama) étaient à l’honneur à la résidence de l’ambassadeur.

Ce fut un moment de partage et du renforcement de la coopération entre deux pays amis et frères, le Mali et le Maroc. Ce fut aussi un moment pour les invités de rompre le jeûne à la marocaine puisque tous les plats de la gastronomie du royaume chérifien étaient au rendez-vous. “Ce fut l’occasion durant cet Iftar de parler des différentes activités menées en faveur du renforcement de la coopération entre le Mali et le Maroc et surtout en faveur du raffermissement des liens”, dira l’ambassadeur Driss Isbayene.

Le diplomate marocain a saisi cette tribune pour saluer les liens de coopération entre le Maroc et le Mali, qui datent de plusieurs siècles. Et ces liens ne cessent de se renforcer chaque jour davantage pour le plus grand bonheur des populations des deux pays. Puisque l’une des recommandations du Roi Mohammed VI, c’est de travailler d’abord pour les populations. Voilà pourquoi, un accent particulier est mis sur les populations dans le cadre de la coopération.

L’ambassadeur Driss Isbayene est également revenu sur la formation des imams dont le Mali vient de bénéficier une seconde phase, grâce au Roi Mohammed VI, qui accorde une importance capitale à cet ambitieux projet. Plusieurs imams du Mali ont déjà été formés au Maroc. Lors de cet Iftar, des prières et des bénédictions ont été formulées à l’endroit du Roi Mohammed VI et le Royaume chérifien. “Nous avons beaucoup prié pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc. Depuis la création de notre Confenat, nous avons un soutien très important du Roi afin que nous puissions développer notre association à l’endroit de tous les Tijanies du Mali. Cela fait une unité d’action. Aujourd’hui, nous avons une grande audience en direction du Maroc”, a déclaré El Hadj Sidi Konaké, membre du Confenat. Le président de l’Association d’Amitié Mali-Maroc (Amama), Moussa Diarra, qui vient d’être réélu pour un nouveau mandat, a également salué et apprécié le bel exemple de la coopération entre les deux pays amis et frères.

Pour conclure, l’ambassadeur Driss Isbayene souhaite un retour définitif de la paix dans le Sahel et plus particulièrement au Mali.

El Hadj A.B. HAIDARA

