À défaut d’être perceptible sur le quotidien des Maliens, le remplacement du PM Choguel Maïga par le général division Abdoulaye Maïga l’est manifestement sur l’attitude des pouvoirs vis-à-vis de ses composantes de la nation. À la différence du président du M5 et non moins président du MPR, en effet, l’ancien ministre d’Etat se distingue par l’absence de tout complexe historique. Le ministre de l’administration territoriale l’a prouvé à la faveur des premières festivités consacrées à la semaine des martyrs, en communiant avec le Mouvement démocratique sans les heurts habituels des trois dernières années. Pour la première fois depuis 2021, le plus célèbre des martyrs de la démocratie n’aura pas été désacralisé par des recueillements officiels en demi-teinte. On a pu voir un Premier ministre de la Transition côte à côte avec les compagnons d’Abdoul Karim Camara Cabral, arborant une écharpe à son effigie pour le traditionnel dépôt de gerbe au Monument éponyme. Un acte de reconnaissance qui tranche manifestement avec la posture négationniste de son prédécesseur, au point de le réconcilier avec une certaine vielle garde du Mouvement démocratique avec laquelle le général Abdoulaye Maïga avait récemment maille à partir sur le retour à l’ordre constitutionnel.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :