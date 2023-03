Activités génératrices de revenus : Aïché Baba Keïta lance 3 activités phares

Unies les femmes affiliées à FORSAT- civile déplacent des montagnes, en menant frontalement des formations dans la couture, l’esthétique et la transformation de l’arachide.

Les femmes solidaires du Mali, membres de la FORSAT-Civile montent puissance

La 5ème assemblée générale de la Coordination des femmes solidaires et automnes du mali, membre de la FORSAT-Civile s’est tenue vendredi dernier au Palais de la culture, dans le cadre de la célébration du 8 mars. Plusieurs centaines des personnes ont pris part à cette cérémonie, y compris des personnalités politiques et traditionnelles.

Cette rencontre de taille avait pour objectif, outre de faire la revue des activités réalisées au cours de l’année précédente, de procéder au lancement de 3 projets phares génératrices de revenus au profit des femmes solidaires et autonomes du Mali.

Dans son discours, la présidente de cette organisation, Aïché Baba Keita dira que les femmes solidaires œuvrent pour l’émancipation économique de femmes. C’est dans le cadre de cette solidarité et de mutualisation des efforts que nous avons travaillé à obtenir des résultats palpables sur le terrain, a-t-elle affirmé. Cette 5ème assemblée générale a ainsi permis de faire le lancement des 03 projet phares au profit des femmes. Ces projet sont entre autres : la formation dans la couture, la formation en matière de l’esthétique et la formation concernant la transformation des matières premières comme l’arachide. Plusieurs kits relatifs à ces activités ont été remis aux différentes présidentes de femmes solidaires issues des communes du district de Bamako, y compris Kati. Citant l’ancien président, feu IBK, Aïché Baba Keita a affirmé : « nous fumes pendant que d’autres n’étaient pas ».

« Seule l’union fait la force et ensemble nous pouvons relever les défis afin d’atteindre notre objectif : l’émancipation économique. La cérémonie a témoigné du parcours de notre association dans sa lutte pour la cause des femmes. Notre combat participe à l’épanouissement des femmes, mieux encore pour l’autonomie économique active des femmes maliennes », a déclaré la présidente. Et d’ajouter, « nous voulons que les femmes du Mali soient engagées auprès de leur époux et de leurs enfants. Nous voulons être engagées auprès du Mali ».

Rappelant les axes de la transition à savoir : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du pays, le respect de la défense des intérêts du peuple malien, Aïché Baba Keita a salué le président Assimi Goïta pour son combat pour la libération du Mali.

A noter que la rencontre a permis d’identifier les forces et les insuffisances de l’association en question toute chose qui pousse la coordination des femmes solidaires du Mali de s’améliorer.

A la fin de la cérémonie, La présidente des femmes solidaires a signé un protocole d’accord scellant un partenariat avec SAMA Money.

C/COM

